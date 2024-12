La rosarina que competirá en Miss Mundo: "Los concursos de belleza no son solo una cara bonita"

En diálogo con La Capital , la joven contó cómo se preparó para participar del certamen y cuáles son las expectativas para 2025. También le dejó un mensaje a los rosarinos y les pidió que "no dejen de creer porque los sueños se pueden cumplir si se hacen con amor y esfuerzo".

"Cuando me enteré de que iba a poder representar a mi provincia en el mundo, sentí un gran orgullo y obviamente me lo tomé con muchísimo compromiso. Puse mucho de mi dedicación, tiempo y esfuerzo, creo que son ciertas cualidades o valores esenciales, los valores para mí son muy importantes, son mi brújula, mi vida, Desde que soy muy chica aprendí que con empatía podemos lograr mucho, que podemos lograr que todos nos sentamos incluidos y felices y podamos seguir adelante", argumentó Guadalupe.

Sobre la alegría de haber sido elegida por el jurado, la chica destacó "vieron cierto potencial y cierta chispa para representar a Argentina, que es un país muy hermoso". "Los argentinos somos personas muy especiales, genuinas, divertidas y aunque a veces no lo parece, somos personas que una vez que nos fijamos una meta, hacemos lo que sea para cumplirla", dijo y agregó: "Los argentinos nos destacamos en muchísimas áreas, y me encantaría que también nos destacáramos en el área de certámenes de belleza, porque tenemos todo para ganar, tenemos personas increíbles, personas muy bellas, personas muy amorosas, y me encantaría poder llevarlos a todos ellos, mostrar un poquito de todas estas personas en lo que es el mundo, y poder darnos un poquito más de luz a la Argentina que tanto nos merecemos".

Miss Mundo: cómo es la preparación

Sobre el concurso, Guadalupe precisó que tiene varias instancias y requiere de mucha preparación en cuanto a varias áreas, incluida la oratoria. Entre lo más destacado se encuentra el proyecto social en el que trabajan las candidatas. Si bien aún no eligió el suyo, adelantó que tiene muchas ideas vinculadas con las infancias. "Me encantaría poder hacer algo para ayudarlos, es por eso que estamos planeando a ver cómo podemos desarrollar un proyecto social que no solo ayuda a los niños de nuestro país, que necesitan muchísima ayuda y contención, sino que también tenga un impacto global", indicó.

Guadalupe agradeció a su equipo, que la acompaña, y a la directora provincial y nacional: "Hay muchas personas que están acá apoyándome y ayudándome para conseguir este sueño. A veces se ve la cara de la ganadora, pero hay un gran equipo detrás".

Por lo pronto, el certamen no tiene fecha. Por ahora, la rosarina se tomó unos días para descansar y poder volver a los entrenamientos con más pilas y la semana que viene arranca "la preparación para todo lo que viene".

Cómo es participar en un concurso de belleza

Al ser consultada por los esfuerzos que implica participar de un certamen de esta magnitud, la joven aclaró que no hablaría de sacrificios, pero sí de organización.

"Es superimportante ser una persona organizada con los tiempos", subrayó y destacó que todos los esfuerzos que realizó este año fueron realizados con mucho amor."Me esforcé para poder rendir académicamente - estudia el traductorado de inglés - y completar el ciclo de segundo año de la facultad, en tiempo y forma, así estar un poco más liberada para dedicarme al concurso. También tuve el apoyo de mi trabajo, que me permitieron mover un poco las fechas y cumplir en tiempo y forma también con mis alumnos que me acompañaron todo el año, y después, por supuesto, dedicar todo mi tiempo al concurso para poder estar presente en todo el concurso", ejemplificó.

miss mundo argentina.png

Guadalupe analizó que el principal desafío es previo a la competencia, para poder llegar tranquila y en plenitud. Sobre su rutina alimentaria y de entrenamiento, precisó que depende mucho del día. "Me gusta arrancar la mañana muy temprano, para mí el desayuno es una de las comidas más importantes del día, me gusta ir al gimnasio a esa hora los días que puedo y si estoy cursando me dedico a estudiar para tener todo al día", dijo. En ese sentido, siguió: "Por las tardes me gusta tomar clases variadas. Hago clases de baile, de ritmo, así de coreografía, géneros latinos, telas".

El mensaje de Guadalupe para los rosarinos

"A todos los rosarinos me gustaría decirles que podemos seguir creyendo, que nuestros sueños se pueden cumplir, todo lo que hagamos con amor y esfuerzo lo podemos lograr. A veces las cosas no salen como uno lo planea o en los tiempos que uno lo planea, pero todo lo que nosotros hagamos con nuestro corazón y a pleno siempre nos va a traer una recompensa en su tiempo y forma por supuesto así que no dejemos de soñar nunca", aseguró la joven Miss Argentina.

Cuando el presentador dijo su nombre y escuchó que había ganado, una emoción se apoderó de ella. "Lo primero que pensé fue en el honor de poder representar a mi país y llevar la bandera conmigo. Siento un compromiso, que asumiré con muchísima responsabilidad y le dedicaré el tiempo que sea necesario. Poco a poco voy cayendo de lo que pasó y estoy muy feliz, ilusionada", indicó y reiteró su agradecimiento a su equipo y también a todos los rosarinos, santafesinos y argentinos que la apoyan. "Es importante que se vea que los concursos de belleza no son solo una cara bonita, sino que implican muchísimas otras cosas. Hay muchísimas problemáticas que por ahí no se ven o no se escuchan, y desde un pequeño granito de arena que pongamos cada uno podemos hacer una gran diferencia", concluyó.