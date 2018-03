La rectora del Instituto Politécnico General San Martín, Patricia Zeoli, reconoció que el reglamento de esa institución merece una actualización "porque es un poco obsoleto e incluso hasta ofensivo con la problemática de género".

Por qué importa. Zeoli fue consultada esta mañana sobre el reclamo que hicieron ayer alumnos del colegio ubicado en Pellegrini y Ayacucho para cambiar las reglas de vestimenta. El reglamento del Poli prohíbe el uso de musculosas, camisetas de fútbol y short. Y los chicos piden normas más respetuosas de las libertades personales.

"Creo que hay que actualizar el reglamento. El límite es mostrar las partes íntimas. Entiendo la postura de los alumnos, hay que escucharlos", sostuvo Zeoli en declaraciones al programa "Zysman 830".









La rectora reconoció que "se está trabajando" en la revisión de algunos artículos del reglamento. "Pasa que los chicos son absolutamente ansiosos. El lunes tuvimos una reunión y hablamos del tema. Estamos ajustando el texto", agregó.

Fuera de época. La máxima autoridad del Poli admitió que el reglamento "es un poco obsoleto e incluso es hasta ofensivo con la problemática de género. En el sentido de que pone más acento en la vestimenta provocativa o mejor dicho, cualquier prenda la toma como provocativa".





Zeoli dijo que la norma " tiene esta cuestión de pensar que el largo del pantalón o de la pollera descalifica a quien lleva esa prenda".

La tradición. "El Politécnico se destacó, al menos en épocas democráticas, de no tener uniformes. Ese es un valor que hay que sostener. Todos los egresados y estudiantes estamos orgullosos de eso. Pero creo que hay que actualizar. Los veranos que hay en estas épocas no son los mismos que había cuando yo era chica. No se puede prohibir que los alumnos vayan en bermudas. El límite es mostrar las partes íntimas. En ese sentido, el reglamento vigente es muy estricto", añadió.