La receta digital de medicamentos ya rige en todo el país, ¿qué pasa en en Santa Fe?

La provincia es una de las dos únicas jurisdicciones del país que aún no adhirió a la ley nacional ni cuenta con norma propia de prescripciones electrónicas

El gobierno nacional anunció este miércoles la entrada en vigencia de la implementación de la receta digital como única modalidad de prescripción de medicamentos. Sin embargo, en las farmacias de la provincia la medida no deparará grandes cambios: como Santa Fe no adhirió a la ley nacional ni cuenta con una norma específica sobre el tema, las recetas en formulario papel seguirán vigentes por un tiempo más. No obstante, algunas obras sociales exigen la receta digital para aplicar los descuentos sobre los medicamentos.