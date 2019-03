La provincia va por otra convocatoria a reunión paritaria

La provincia y los gremios comienzan a escribir un nuevo capítulo de la larga saga de las paritarias santafesinas. Según trascendió, el gobierno provincial realizará hoy una convocatoria formal para que el próximo lunes se concrete una nueva reunión destinada a discutir los salarios de la administración pública.

En principio, sólo serán convocados los sindicatos que nuclean a los empleados estatales: Unión Personal Civil de la Nación (UPCN) y Asociación Trabajadores del Estado (ATE). Los docentes no serían llamados en tanto y en cuanto no levanten las medidas de fuerza que lanzaron para la semana próxima.

Tanto la Asociación del Magisterio de Santa Fe (Amsafé) como el Sindicato Argentino de Docentes Particulares (Sadop) pusieron en marcha un plan de lucha que contempla dos jornadas de paro para el martes y miércoles venideros. Rechazan el aumento del 10 por ciento y la aplicación de la cláusula gatillo condicionada a los ingresos a las arcas provinciales, como ofreció la provincia.

Los gremios estatales y docentes rechazaron la última oferta salarial, lo que profundizó aún más el conflicto. El ministro de Economía Gonzalo Saglione destacó que la administración santafesina "siempre planteó que hay espacio para el diálogo, dentro del costo fiscal que supone para la provincia la propuesta que se presentó la semana pasada".

"Entendemos que la propuesta que se nos hizo tiene que ser necesariamente mejorada", dijo Jorge Hoffman, de ATE. No obstante, el funcionario aclaró: "Lo que no podemos es asignar una mayor masa de recursos, porque el presupuesto de la provincia no puede escapar a las generales de la ley de lo que hoy viene sucediendo en la economía argentina".

Así, destacó que la masa salarial "seguirá siendo la misma" y dijo que podría haber "una asignación diferente en función de los niveles salariales". Fuentes cercanas a las negociaciones, indicaron que esa reformulación incluiría mejoras para las categorías más bajas y algún retoque a la cláusula gatillo.

El miércoles, tanto en la capital provincial como en Rosario, estatales y docentes realizaron marchas en rechazo a la oferta salarial y otro tanto hicieron los trabajadores municipales nucleados en Festram, quienes tampoco aceptaron la oferta salarial.

En representación de ATE, Jorge Hoffman, secretario general, indicó: "No tenemos ninguna comunicación de paritarias. Sólo tenemos datos informales y nos enteramos a través de los medios de comunicación que nos convocarían en estos días".

El dirigente cuestionó por otra parte los dichos de Saglione: "Son declaraciones muy imprecisas que no nos permiten tener una opinión respecto al significado que les da el ministro. De todos modos, entendemos que la propuesta que se nos hizo tiene que ser necesariamente mejorada".

La paritaria arrancó a principios de febrero y desde entonces se encuentra trabada.