La provincia se resiste a pagar las paritarias 2023 y se enfría la negociación

Los gremios docentes no fueron convocados aún a un encuentro previsto para este miércoles. ATE y Upcn abrieron este lunes el diálogo con el gobierno.

"Yo me comprometo a que los salarios van a estar por encima de los niveles de inflación, si la recaudación está por encima de esa inflación”, prometió el gobernador Maximiliano Pullaro.

"Queremos ser claros, pero por sobre todo transparentes y honestos, y lo concreto es que bajo ningún concepto nos vamos a comprometer a algo que no vamos a poder cumplir”. La frase que resonó tras el último encuentro paritario con los docentes por parte del ministro de Educación santafesino José Goity quedó con un mojón en la negociación con los gremios y marca el horizonte de adonde quiere llevar la discusión el gobierno santafesino: aumentos en función de los ingresos y una resistencia a cumplir lo adeudado. Los sindicatos de los maestros públicos y privados se encaminan a iniciar acciones una vez que se constate el incumplimiento de la deuda salarial de enero, plazo que expirará el quinto día hábil de febrero. Allí, de no mediar acuerdos entre las partes, empezará otra fase del conflicto. Lo cierto es que hay en agenda un encuentro paritario para este miércoles, pero los gremios aún no fueron convocados.