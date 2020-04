Dentro de la polémica alrededor del uso obligatorio de barbijos en la vía pública como modo de prevención ante la propagación del coronavirus, el gobierno provincial se manifestó y sentó postura. El gobernador Omar Perotti instó ayer a la población santafesina a utilizar "barbijos de tipo casero", y si bien no especificó si su uso será obligatorio, destacó que "es una instancia más de protección que suma, y la gente lo va a ir incorporando".

Más allá de que provincias como La Rioja, Misiones, Jujuy, Catamarca, Salta y Santiago del Estero ya anunciaron la obligatoriedad del uso de barbijo, las autoridades santafesinas establecieron otra posición, no tan contundente.

En el medio de una recorrida por las nuevas obras en la zona de guardia para recibir a infectados de coronavirus en el Policlínico Pami II de Rosario, Perotti contó que el barbijo que traía puesto fue confeccionado por la cooperativa de barrio Tablada. Y explicó su uso, en primera persona.

"Si yo lo tengo puesto, seguramente me podré contagiar pero no te voy a contagiar. Si vos lo tenés puesto, también me estás cuidando a mí y no me estás contagiando. Y no estoy presionando para que lo compren, porque se pueden hacer en sus casas. Sólo que hay que pensar en los trabajadores de la salud, que son los que los necesitan imperiosamente", remarcó enfáticamente.

Y amplió: "No tenemos que ir a la farmacia ni a una droguería, porque eso hará aumentar los precios. La prioridad la deben tener los médicos, las enfermeras, los camilleros, las mucamas, todo nuestro personal afectado a esta pandemia".

Cuando fue consultado sobre si el uso del barbijo sería obligatorio en la provincia, el gobernador no expuso una respuesta concreta, pero igual se encargó de resaltar que "los santafesinos lo van a ir incorporando. De hecho, ya hay muchos que lo estaban usando. Muchos de ellos utilizaban el de uso sanitario, pero nosotros promovemos los barbijos de tipo casero". En ese sentido, puntualizó que para realizar este tipo de protección se puede utilizar "una remera, una bufanda, una sábana vieja, o se puede mirar algún tutorial, porque es de muy fácil confeccionamiento".

En este marco, las autoridades sanitarias de la provincia, a través de la secretaria de Salud, Sonia Martorano, difundieron un video instructivo destinado a todos los santafesinos para que sepan cómo confeccionar un barbijo de tipo casero. El mismo está recomendado para ser usado cuando las personas deban trasladarse a realizar compras en supermercados, farmacias o lugares donde concurran otras personas.