La provincia ofrecerá a los docentes un aumento salarial cercano al 30 por ciento

La provincia anticipó que ofrecerán a los gremios docentes un aumento salarial cercano al 30 por ciento, conforme a la pauta nacional, de manera que los salarios no le pierdan pisada a la inflación. Además, confirmó algo que ya se venía charlando en las reuniones anteriores: se blanquearán las sumas fijas no remunerativas acordadas durante la paritaria del año pasado y también habrá cláusula de revisión. Sin embargo, los gremios aseguraron que en la reunión de este jueves "no se habló de cifras" y esperan que la próxima semana haya precisiones al respecto.