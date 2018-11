El gobernador de la provincia, Miguel Lifschitz, no descartó que la tarifa de la Empresa Provincial de la Energía (EPE) aumente en 2019 más de lo prometido. Sin embargo, dijo que, si eso sucede, será por decisión de la Nación. Y aclaró que, en lo que respecta al gobierno santafesino, las subas serán sólo las anunciadas para el próximo año.





La firma eléctrica estatal tiene como objetivo que comience a regir un alza del 26,7 por ciento promedio, en dos tramos.

"El pedido de incremento tiene que ver con la suba de los costos naturales de la empresa y por debajo del aumento real que hemos tenido, con una inflación de casi el 50 por ciento. No obstante, se solicita en dos partes", señaló el mandatario provincial.

El aumento para 2019 se propone desdoblado de la siguiente manera: un 21,3 por ciento en enero y 5,4 por ciento en marzo. Fue solicitado a la Secretaría de Energía y será evaluado en audiencia pública. Según la provincia, se debe a los aumentos de los costos propios de la distribuidora, por afuera de la evolución del precio mayorista de la electricidad, que dependen de la administración nacional.

En efecto, según informó La Capital, la empresa justificó la necesidad de actualizar el cuadro tarifario en el aumento de costos de los materiales y "servicios específicos de la actividad que lleva a cabo toda distribuidora de energía eléctrica".

El último ajuste de tarifas por variación de costos internos fue del 12,9 por ciento en febrero. El resto de las alzas del año pasado correspondieron al traslado a la factura final de los ajustes nacionales.

Menos que la inflación

"Los incrementos que hemos planteado son menores a la inflación, estamos en la mitad", detalló ayer el gobernador en diálogo con La Ocho. De todos modos, admitió: "Van a tener un impacto como todo, pero estamos actuando con moderación y tratando de acompañar el esfuerzo que están haciendo los comercios, los empresarios y los usuarios en general a raíz de la situación, y otro tanto va a ocurrir con el agua, porque tomaremos una tarifa con aumentos menores de los que reclama la empresa (ver página 13).

"No depende de nosotros"

A la hora de las promesas, Lifschitz consideró que los porcentajes de incrementos previstos por Santa Fe en materia energética, serán los únicos establecidos para 2019. "Nosotros estamos planteando un incremento para todo el año ligado al componente de la energía que tiene que ver con la empresa, con los costos de operación y de distribución", remarcó el mandatario santafesino. E insistió: "Ese aumento está previsto para la totalidad del año, no para que se repita en otro momento. Lo que no podemos asegurar, porque no depende de nosotros, son nuevas subas en función de que las disponga o no el gobierno nacional", en general ligadas al valor de los megavatios, es decir el costo de la producción.

Si bien Lifschitz destacó que estos casos son "ajenos a la provincia de Santa Fe", el costo de generación es uniforme para todo el país.