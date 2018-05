La directora de epidemiología de Santa Fe, Carolina Cudos, negó la información que circuló en los últimos días acerca de un incremento en el número de casos de bronquiolitis.

"No hay ninguna condición en ningún lugar del mundo que demuestre que esto pueda pasar. La bronquiolitis es un virus respiratorio que está todos los años, pero no se espera que mute o que haya un número aumentado de casos. Con lo cual podemos decir que no se esperan más de los que tenemos todos los años", explicó la profesional; y agregó: "La gente no se tiene que asustar".

En esa línea, Cudos recomendó a la comunidad que se vacune contra la gripe y especificó que para evitar los virus respiratorios, como la bronquiolitis, lo mejor es ventilar los ambientes, lavarse las manos con periodicidad y mantener aislamiento en caso de enfermedad.

Además remarcó la importancia de la vacunación en los grupos de riesgo y manifestó que, a pesar de saber que "en Estados Unidos y Canadá hubo mayor virus circulante y casos de muerte, y que no pasó lo mismo en México y el Caribe, no se puede saber qué pasará aquí".

"Lo mejor que nos puede pasar es tener la vacuna, por eso esperamos que la comunidad que está en los grupos de riesgos (menores de dos años, adultos mayores de 65, pacientes con diabetes, obesidad y otras enfermedades) vayan a los centros de salud a colocársela, para que no nos pase lo de todos los años cuando se detectan casos, que nos encontramos con pacientes que estaban dentro de los grupos recomendados y no habían ido a vacunarse", afirmó la directora de epidemiología de la provincia a Diario Uno Santa Fe.

"Por el momento venimos bien con el plan de vacunación, aunque todavía no tenemos números porque estamos recién en el primer mes de aplicación", cerró.