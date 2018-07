La provincia insiste con que hay demoras en la entrega de vacunas y drogas oncológicas

La ministra de Salud de Santa Fe, Andrea Uboldi, ratificó hoy, pese a la desmentida que hizo Nación ayer, que hay demoras en la distribución de los medicamentos que deben llegar a la provincia, en particular de la vacuna Menveo, que se usa contra el menigococo y de drogas oncológicas, y que señaló que esta situación si bien no es grave causa nerviosismo en los pacientes.

Uboldi advirtió que la comunicación que se hizo desde la cartera de Salud de la Nación no habla del faltante al que ella alude sino de otros medicamentos que sí han sido provistos. "Hablan de vacunas que no corresponden a la que yo mencioné, que es la vacuna de meningococo, que es una baterìa, y que está en el calendario nacional de vacunación", explicó en declaraciones a "Rosario de tarde" de Canal 5.

"Se aplica a los chiquitos, a los tres, cinco y quince meses y en la preadolescencia, a los once años", explicó Uboldi, y añadió: "La vacuna se compra en el exterior, entra por la Aduana, llega al Estado nacional y de ahí se distribuye a las provincias, desde ese momento se organiza el modo de vacunación. Como no llegó, hay una gran demanda de los padres por saber cuándo van a poder vacunar a sus hijos".

"Esto no afecta solo a Santa Fe, sino a todas las provincias, pero por la densidad poblacional, aquellas provincias que tenemos más chicos tenemos más déficit"

"Esto no afecta solo a Santa Fe, sino a todas las provincias, pero por la densidad poblacional, aquellas provincias que tenemos más chicos tenemos más déficit porque lo que está llegando es muy poco y cuando se redistribuye no alcanza", explicó Uboldi, en un esfuerzo porque se entienda la magnitud que tiene el problema que se genera cuando la medicación no llega en tiempo y forma.

La ministra reveló que ayer mismo habló con el Ministerio de Salud de la Nación y que le reconocieron que existe el faltante y le garantizaron que las vacunas están en la Aduana y que una vez que lograrán "desaduanar" la partida iba a empezar a mandarlas a las provincias. "Me aseguraron que en tres semanas las vacunas van a llegar", detalló.

"Nosotros no estamos alertando a la comunidad sino que explicando que esta vacuna va a llegar y que no van a perder las dosis, que es el temor de las mamás", comentó Uboldi para llegar tranquilidad a la población, y agregó: "No estamos en un periodo de pico, porque el meningococo no tiene una estacionalidad, pero si está en el calendario corresponde que la tengamos".

También insistió con que faltan drogas oncológicas. "No son las primeras líneas, pero cuando uno va evolucionando con un tratamiento puede suceder que por toxicidad o por una evolución de la enfermedad tengamos que usar drogas de segunda línea, que son de alto costo y no están llegando en el tiempo que tendrían que llegar, esto condiciona el tratamiento", explicó.

No obstante, Uboldi aseguró que, más allá de el atraso en la entrega de esta medicación para el cáncer, la provincia se va a constituir como "garante" para que los pacientes puedan contar con estas drogas para su tratamiento. "Vamos a seguir acompañando a las personas que necesiten esta medicación, pero tenemos que hacer el reclamo porque esto significa presupuesto propio", concluyó.