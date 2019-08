La provincia entregó 8 nuevas ambulancias para el sur provincial

La ministra de Salud, Andrea Uboldi, distribuyó ocho ambulancias que serán distribuidas en las regiones de Salud 4 (nodo Rosario) y 5 (nodo Venado Tuerto). La entrega de llaves se realizó en el hall de la sede de la cartera en Rosario.

Del total de ambulancias, 3 se distribuirán en la ciudad y 1 en Villa Amelia; y las cuatro restantes en Rufino, Elortondo, Hughes y Venado Tuerto.

"Nuestra gran fortaleza es el potente sistema de salud que tenemos, integrado en niveles, que no podría existir si no fuera por el sistema de emergencias y de traslados, nada sería posible si no estuvieran ustedes, los trabajadores", indicó Uboldi; y manifestó: "Podremos tener los mejores hospitales, centros de atención primaria, Samcos, pero sin el sistema integrado de emergencias médicas 107 nada sería posible".

"Lo principal es cumplir con la planificación; si no hubiésemos planificado, hoy no habría sido posible adquirir estas ambulancias".

Las 8 ambulancias, tipo furgón marca Iveco, está dotadas del equipamiento correspondiente a emergencias médicas.

En total, el gobierno de la provincia adquirió 20 ambulancias por 56.204.624 pesos; 12 de estos móviles de última generaciónse distribuyeron en el centro-norte santafesino

Equipamiento

Los móviles disponen de camilla; silla de ruedas plegable; bolsas de resucitación adulto y pediátricas; bolso para emergencias de tela; cardiodesfibrilador con monitor incorporado; electrocardiógrafo digital; tensiómetro de pared; tensiómetro de mano; máscara RCP; aspirador electrónico portátil; oxímetro de pulso; respirador de transporte; laringoscopio adulto de tres ramas, laringoscopio pediátrico de tres ramas; tubo de transporte de duro aluminio con manómetro; dos tubos de oxígeno de tres metros cúbicos; panel de oxigenoterapia con respirador; chaleco de extricación; kit de collares cervicales; tabla de raquis con correa;y kit de férulas rígidas.