El secretario de Transporte de la provincia, Pablo Jukic, cuestionó al gobierno nacional por el trato "discriminatorio e injusto" en la distribución de los subsidios al transporte por parte del gobierno nacional y destacó que se sumará a los reclamos de la intendenta Mónica Fein para que se congele el precio del gasoil.

En declaraciones al programa Zysman 830, que se emite por La Ocho, Jukic explicó que la provincia"pone 1.500 millones de pesos para subsidiar el trasporte en la provincia de Santa Fe, tanto para los transportes provinciales como para los transportes urbanos de Rosario, Santa Fe, Venado Tuerto, Villa Constitucion, Rafaela".

"Acá lo que pasa -amplió el funcionario- es que Nación anunció hace muy poco que no van a subir más las tarifas en el Area Metropolitana de Buenos Aires, que es de jurisdicción nacional. Los costos siguen subiendo. Y si los costos siguen subiendo y no aumenta la tarifa, ergo hay más subsidios para una región del país y no para el resto. Y eso reclama la intendenta Fein".

Consultado sobre si la provincia tenía margen para aportar mayores recursos, Jukic explicó: "La provincia tiene dos leyes por las cuales aporta recursos para el transporte urbano como el interurbano. Una es la ley del fondo compensador que asigna un porcentaje de la recaudación del impuesto de sellos. La segunda son 2.500 millones se pusieron en la ley de Presupuesto de 2019. Esos son los recursos aportados por la provincia. El problema es que los costos siguen subiendo".

>> Leer más: Fein le reclamó a la Nación que congele el precio del gasoil para los colectivos

Sobre cuáles eran esa variantes, el titular de Transporte indicó: "Hay tres variables que afectan los costos del transporte. Primero el combustible, que ha seguido subiendo. Segundo, el costo laboral. Todavía no se inició la paritaria de la UTA. Tercero, el valor del dólar. Entonces, los costos suben y este trato de alguna manera discriminatorio hacia no sólo la provincia sino hacia todo el interior del país suena un tanto injusto".

Jukic se sumó a los cuestionamientos al gobierno nacional al comentar que "por ley del Congreso Nacional se aprobaron dos fondos de subsidios para el interior del país. Uno de 5.000 mil millones, y otro de 1.500 millones que como salió aprobado por el Congreso, le daba discrecionalidad al Ministerio de Transporte de la Nación para solventar aquellas regiones o jurisdicciones en problemas económico financieros. Todo el país se ha presentado a reclamar esos fondos y hasta ahora son pocos los que han alcanzado ese segundo fondo. En Santa Fe, sólo algunos municipios afines al partido gobernante han recibido esos fondos".

Consultado si ante el contexto que planteaba la tarifa del transporte podría seguir subiendo, Jukic enfatizó: "Si se mueven las tres variables, lamentablemente va a haber que adecuar las tarifas. Y los incrementos de costos van a tener que ser absorbidos por las tarifas".