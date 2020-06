La provincia busca fondos para pagarle el sueldo a los colectiveros

La provincia intentará a partir de hoy destrabar la llegada de los 100 millones de pesos que le corresponde aportar en subsidios al transporte urbano de pasajeros para desactivar de esta manera la amenaza de paro que los choferes nucleados en UTA Rosario evalúan lanzar a partir de la semana que viene.

"Depositarían hasta el 50 por ciento, por lo que hemos decidido realizar un cuarto intermedio hasta el martes para evaluar los pasos a seguir", indicó anoche el secretario general de UTA Rosario, Sergio Copello. Entre los inconvenientes que profundizan la crisis, Nación aún no ratificó el convenio para congelar la tarifa y enviar las partidas acordadas, mientras que el municipio ya giró el dinero correspondiente al Fondo Compensador.

Tras la reunión en la sede sindical de 27 de Febrero al 600, el sindicato que nuclea a los choferes se mostró confiado en percibir nuevos porcentajes del sueldo correspondiente a mayo y que debería estar acreditado hace días. Hasta ayer, los colectiveros urbanos cobraron 10 mil pesos aportados por el municipio y se equipararon los interurbanos con la misma suma. "Tuvimos un llamado de las autoridades. Si destraban los fondos, mañana (por hoy) llegaríamos al 50 por ciento. Sabemos que un fin de semana largo una medida de fuerza resultaría poco efectiva", subrayó el dirigente gremial.

Sin embargo, si los fondos no llegan la reacción de los choferes podría ser más contundente hasta cobrar la totalidad.

"El martes, más allá del depósito del 50 por ciento (si es que lo realizan), evaluaremos si persiste la falta de certezas. Y si no depositan nada,será más grave", advirtió Copello.

Consultado por este diario, el secretario de Transporte santafesino, Osvaldo Miatello, advirtió que Nación no giró aún las partidas comprometidas en la extensión del convenio para congelar tarifas mediante subsidios.

"Lo mandamos firmado desde la provincia, pero no fue devuelto por el Ministerio de Trabajo de la Nación. En este marco, estamos viendo la posibilidad de adelantar las partidas provinciales. No es que incumplamos, sino que Nación no suscribió aún el convenio de prórroga ni giró las partidas", explicó Miatello.

Santa Fe se comprometió a enviar 100 millones de pesos mensuales, mientras que 208 millones corresponden a Nación.

"Esto no soluciona el tema de fondo, porque no alcanza para cubrir el problema en forma integral", advirtió el funcionario.

Hoy, en paralelo, está prevista la continuidad de la audiencia en el Ministerio de Trabajo de la Nación, con la participación de voceros de Transporte, la UTA nacional y la federación que nuclea a los empresarios (Fatap).

Copello explicó que hay predisposición de arribar a un acuerdo. "Nos encontramos en el marco de una homologación nacional que implica el cumplimiento del 100 por ciento del salario y que no haya despidos, por lo que estamos priorizando esto. Y estamos a la expectativa de todo", dijo anoche para advertir que de las promesas en ser beneficiados con el programa de Asistencia al Trabajo y la Producción (ATP), "no hay nada".