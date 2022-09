La provincia afirma que la pauta salarial no se mueve y descontarán días de paro

El gremio que nuclea a los maestros de las escuelas públicas (Amsafé) arrancó la primera jornada del paro por 72 horas con dos acciones concretas: se movilizó por las calles rosarinas exigiendo mejorar el aumento al sector y presentó ante el Ministerio de Trabajo santafesino un pedido para que no haya descuentos a los docentes por los días de paro. La respuesta del gobierno santafesino no se hizo esperar: “La paritaria está abierta, al igual que el diálogo, pero la pauta salarial no se mueve. Los días no trabajados de agosto ya están descontados por planilla y día que no se trabaje se seguirá descontando. Garantizamos el derecho a huelga, sin sumarios, ni represalias y el único responsable de esta reacción desmesurada a nuestra oferta es Amsafé, en particular la seccional Rosario que rechaza todo y es intransigente”.

Amsafé fue el único gremio que rechazó la oferta de un 20 por ciento de suba en septiembre, y tres trayectos de otro 19 por ciento (7 en octubre, 7 noviembre y 5 en diciembre) con cláusula de revisión a fin de año. También se planteó extender el ciclo lectivo con clases hasta el 23 de diciembre en el marco de un programa de recuperación a los días “caídos”.

La iniciativa fue aceptada con reparos por parte del gremio que agrupa a los profesores de la enseñanza privada (Sadop), de escuelas técnicas (Amet), UDA y luego los agentes estatales de ATE, Upcn, médicos de hospitales (Amra) y Obras Sanitarias por Aguas Santafesinas.

La votación del viernes pasado de Amsafé resultó apretada. Solo por 627 votos se impuso el rechazo entre 30 mil votantes. “Es algo desmesurado, incluso podrían haber acordado continuar las negociaciones y no replicar con 6 días de paro”, se lamentó el titular de la cartera laboral santafesina Juan Manuel Pusineri en diálogo con La Capital.

Marcha y pedido

Lo cierto que es que ayer una masiva y nutrida marcha de Amsafé desfiló por las calles rosarinas trasladando el reclamo de una mayor y mejor oferta por parte del gobierno y el cese inmediato a los descuentos.

La comisión directiva provincial de Amsafé, encabezada por secretario general Rodrigo Alonso, realizó ayer, hacia las 11, una presentación formal en el Ministerio de Trabajo provincial para solicitar que no se efectúe ningún tipo de descuento a los docentes que hicieron huelga. También solicitó una “urgente convocatoria a paritaria”.

“Desde la comisión directiva provincial, acompañados por la gran mayoría de los delegados y delegadas seccionales de Amsafé, compañeros de toda la provincia, estamos exigiendo que el gobierno se abstenga de realizar cualquier tipo de descuento sobre los haberes de las trabajadoras y los trabajadores de la educación”, declaró el dirigente para agregar: “El descuento en nuestro salario atenta contra la libertad sindical, es una definición arbitraria de un gobierno que es responsable de un conflicto que estamos llevando adelante, e implica una práctica desleal”.

Alonso consideró que la resolución al conflicto (que sumados todos los días de huelga contabilizarían 17 días sin clase) es una nueva propuesta paritaria que implique mejorar las condiciones salariales y nunca es la amenaza, el descuento y el apriete”. Ctera (órgano madre de los gremios docentes del país) acudió al Ministerio de Educación de la Nación para que intervenga y exija la resolución inmediata del conflicto.

En paralelo, miles de docentes públicos se manifestaron ayer hacia el mediodía frente a las puertas de la sede de Gobernación para rechazar la oferta de la Casa Gris y también repudiar el descuento. Todo ello en el marco de un alto acatamiento en la primera jornada de inactividad escolar.

“Tenemos un reclamo histórico del salario equivalente a la canasta familiar. En esta coyuntura insistimos en que el aumento propuesto sea todo ahora (es decir obtener un único pago del 39%) y luego cláusula de actualización para no perder con la inflación”, puntualizó el dirigente gremial Juan Pablo Casiello, en medio de cánticos que expresaban: “A pesar de los descuentos, te volvimos a parar”.

Munición gruesa

Pero las voces del gobierno siguieron firmes y sin cambios. Enterado de la presentación de Amsafé en su ministerio, Pusineri ratificó: “La pauta salarial no se mueve, porque el resto de los gremios la aceptó. El diálogo con Amsafé sigue abierto pero en ítems no salariales. Los invitamos a hacer propuestas con al paritaria abierta, pero no sobre estas cuestiones”.

En cuanto a los días de paro, el funcionario aclaró que “el derecho a huelga es constitucional, está garantizado, se puede ejercer, no hay suspensiones ni sumarios, pero el día que no se trabajó, no se paga”.

En tal sentido recordó que los otros gremios acordaron un programa de recuperación de las jornadas sin actividad y en el caso de la educación con la extensión de las clases en forma activa hasta el 23 de diciembre.

“Sería injusto e inequitativo no descontarle a Amsafé, porque además rechazaron este programa de recuperación. La oferta salarial es inamovible y la deberían aceptar como el resto”, dijo Pusineri para acotar: “Amsafé es un gremio atravesado por diversas posturas. Rosario tiene históricamente una posición intransigente, sea cual fuere la propuestas oficial porque siempre la rechazan. El resto de las departamentales tiene posiciones distintas. pero no siempre logran imponerse en las asambleas. Ante una oferta, es desmesurada la respuesta con un paro de 6 días. Es una barbaridad. Ni siquiera plantearon rechazarla pero seguir hablando”.

Pero hubo más. Para Pusineri, los destinatarios de los paros “son los chicos que van a la escuela y con esto se profundiza la inequidad y la diferencia con los que van a las escuelas privadas, que están en otro escenario”.

También hubo un diagnóstico sobre la interna gremial de Amsafé. “La conducción provincial debe explicar la propuesta y no calificarla de insuficiente porque para que la voten luego todo se complica. Además Amsafé distribuyó información errónea de las horas cátedra de septiembre. Es decir, hubo un conjunto de factores que terminaron en esta decisión; la decisión de parar fue de ellos, no la tomó el gobierno. Ahora se pierden 17 días, realmente una desmesura. Y se nota mucho más que la comunidad educativa y los padres no están acompañando la decisión de parar”, disparó con munición gruesa el ministro.

Los días de huelga representan en varios casos más de la mitad del sueldo docente. “Los de agosto ya están cargados en el sistema para ser descontados; así los docentes los podrán ver en los recibos de sueldo; y estos últimos paro entrarán en la liquidación de septiembre”, adelantó el funcionario para finalizar: “A este gobierno no le gusta estar en esta situación, ni su objetivo fundamental es descontar, sino que pueda haber recomposición salarial”.