La provincia admite que tiene dificultades para aplicar la cláusula gatillo en noviembre

"Vamos a ver si podemos o no pagar la cláusula gatillo", advirtió hoy el ministro de Gobierno, Pablo Farías, respecto a los sueldos de noviembre que deberían registrar un incremento de más del 5 por ciento para equiparar el impacto de la inflación de septiembre.

El funcionario mantuvo un encuentro con la prensa este mediodía en la sede local de Gobernación y allí fue consultado sobre la situación de las arcas de la provincia. FArías aclaró que los sueldos del mes de octubre, que comienzan a pagarse desde el 1 de noviembre, "están absolutamente garantizados, ya están liquidados e incorporan la cláusula gatillo".

Ya respecto a los sueldos de noviembre, que se van a pagar los primeros días de diciembre, apuntó que se visualizan dificultades. "Por efecto de la cláusula gatillo les tocaría un incremento de un porcentaje bastante importante de más del 5 por ciento", adelantó.

"Lo que vamos a hacer es analizar la situación, vamos a ver si podemos o no pagar la cláusula gatillo, esto es lo que le advertimos en agosto a las entidades sindicales de los gremios oficiales que por las dificultades económicas íbamos a ver mes a mes cómo accedíamos al cumplimiento de la cláusula gatillo", recordó.

Si bien dejó plasmadas las dificultades económicas que atraviesa la provincia, dejó en claro que aún "no hay nada definido al respecto".

Respecto a si ese aumento de noviembre se podría pagar en cuotas, expresó: "Si nosotros vemos que es imposible acceder al pago con normalidad, las alternativas las veremos en ese momento, pueden ser esas u otras".

Sobre el aguinaldo, analizó que dependerá "de los recursos con los que cuente la gestión en ese momento, estamos haciendo lo posible para cumplir".

Fue en ese momento que puntualizó las deudas que la Nación mantiene con la provincia: "Es muy importante la deuda que se ha generado este año en la caja de la Ansés, son 5800 millones de pesos, la verdad es que si cumplieran, no tendríamos estos problemas, si bien nos piden muchos requisitos que ya cumplimos, igual están dilatando la entrega".

Farías además fue consultado por cómo se desarrolla el tramo final de la transición. "Tal cual lo hicimos desde el primer momento estamos con la mayor predisposición para enviarle al equipo designado por el gobernador electo, la información que nos requirieron, estamos elaborando más informes que nos pidieron".

Y agregó: "Me he comunicado para una próxima reunión, estoy esperando que me den una fecha para coordinar ese encuentro".

Por último deslizó que necesitan más interlocutores. "Esperamos que se definan los equipos técnicos en las áreas gubernamentales, eso también va a ayudar a avanzar, que haya equipos de gente que va a estar en la función pública que puedan conversar y trabajar con los que ya están en funciones".