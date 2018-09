La prepaga que llegó a ser la más importante del interior

Ipam comenzó funcionando en 1965, dentro de los consultorios del Hospital Español. Allí se generó una prepaga ante las necesidades que los profesionales notaron en la población. Así, a principios de 1980, comenzó la edificación del centro ubicado en Sarmiento y Gaboto.

"El sanatorio empezó como una bolsa de trabajo y no se actualizó como debía. Hubo gestiones que no fueron buenas, pasó gente que no tenía puesta la camiseta de Ipam, y eso produjo un deterioro financiero de la institución", comentó el doctor Jorge Kohan.

"El tiempo pasó, y en un momento dado se presentó la posibilidad de que vengan inversores externos. Nosotros no lo avalamos y empezamos con esta lucha para poder cuidar el sanatorio. Ahora nos hicimos cargo de esa situación, con gente que estaba hace mucho en el sanatorio", apuntó el director.

Y precisó: "Cuando yo empecé a trabajar, Ipam tenían 50 mil afiliados. Era una ciudad propia, para un prestador propio. En ese momento era la prepaga más importante del interior del país. Diferentes realidades y los diferentes gobiernos fueron deteriorando eso, y hoy tenemos una prepaga con 14 mil afiliados. Desde ahí pretendemos crecer".