La política sabe que lo peor no pasó ni es tiempo para llaneros solitarios

Cerrando filas. Perotti no tuvo pruritos en recibir a la delegación frentista, encabezada por Lifschitz.

Omar Perotti sabe que lo peor está llegando. Y viene de la mano de la economía. La oposición conoce que la política, además de los nombres propios, podrá ser la destinataria de la bronca de la sociedad. Como en el 2001, pero peor.

El contexto hizo que el gobernador se reúna con la oposición, haya escuchado y tomado nota de las preguntas y haya respondido casi todo. Menos sobre los interrogantes que Miguel Lifschitz y Felipe Michlig plantearon sobre seguridad.

“La sensación es que no tuvo adjetivos ni se posicionó porque tiene decisiones que tomar respecto del área”, confió una fuente que participó del cónclave entre el jefe de la Casa Gris y el Frente Progresista. Justo el día en que los audios con boutades de Marcelo Saín recorrían todo el espinel mediático. Nadie sabe cómo será la magnitud global del problema en torno a ese vínculo. Hay algo que va más allá de las escuchas a Saín (siempre repudiables, al margen del pintoresquismo del personaje): quedó flotando la cercanía de un conflicto de poderes por la revelación del pedido de juicio político que hizo ayer Saín a un juez federal, de los dos que hay en Rosario.

La centralidad del titular de Seguridad le evita a Perotti tener que andar dando explicaciones cotidianas sobre un área que es el principal problema de los santafesinos. Pero eso tiene un límite.

Este ambiente explosivo de inseguridad, mala economía y crisis sanitaria evita apresuramientos respecto de las elecciones del 2021. En otro contexto, a menos de un año de las Paso locales, los nombres hubieran corrido más que un peón de brega.

La mancha de humedad

Todo el subtexto de lo que sostienen los dirigentes del Frente Progresista conduce a un apellido: Lifschitz. “Miguel tiene que ser candidato y tiene que ganar. No hay 2023 sin 2021”, dijo ayer un importante dirigente de la UCR, del centro norte. El ex gobernador será candidato en tanto y en cuanto la elección de mitad de mandato no se corra como una mancha de humedad de la mano de la nacionalización.

Por culpa de eso, y de la grieta, el recordado Hermes Binner (nada más ni nada menos) salió cuarto en una elección a senador nacional y el hasta ahora desconocido Albor Cantard se impuso en 2017. Es verdad que después, y hasta hoy, pasaron y pasan cosas. Se dejan de lado certezas y se llevan adelante acciones que no figuraban en la agenda.

Más que nunca puede decirse como título referencial del encuentro Perotti-Lifschitz que al gobernador le urgió la necesidad de convocarlo. Hizo bien. Lo que viene no es para enfrentarlo en soledad. Y el presidente de Diputados dejó de lado adjetivos a la salida del encuentro que, de otra manera, hubiera servido para apostillar la reunión. “No son horas”, escribió Andrés Calamaro. El mismo martes, pero a la noche, el gobernador reunió a los senadores, en una señal inequívoca de que las cosas van tomando otro formato. “Cuando las papas queman o la realidad se pone difícil para el peronismo, siempre nos tocan el timbre a los senadores”, dijo, chispeante, uno de los comensales.

Aunque desde las lateralidades de la política estén sondeando a artistas, deportistas y periodistas para salir a la cancha como candidatos en 2021, habrá que decirles que los ánimos de los votantes, esta vez, están más que caldeados y no será tiempo para experimentos a cielo abierto. Eso es lo que, al menos, se visualiza desde esta columna. Después, puede suceder todo lo contrario. Hay antecedentes al respecto.

Por lo pronto, el que recibió el primer ofrecimiento es el humorista Pachu Peña. Dicen cerca de Pachu que la invitación provino de personas que, en su momento, la sedujeron a Amalia Granata a participar en política. Lo concreto es que al personaje en cuestión le propusieron ser candidato a concejal de Rosario.

Es un momento particularísimo del país y de la política. Nada indica que al momento de iniciarse el cronograma electoral la pandemia haya desaparecido. Votar con barbijo será tan posible como suponer que los cronogramas pueden modificarse.

Eso sí, nadie sabe cómo se escribirá el futuro inmediato.