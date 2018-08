La marcha que se llevó a cabo esta tardecita en el Monumento a la Bandera para pedir por el desafuero de la senadora y expresidenta Cristina Fernández de Kirchner terminó en escándalo. Es que, casi al finalizar la misma, colegas de Canal 3 y Radio Dos —que había estado cubriendo las alternativas de la marcha— fueron increpados y vivieron una situación desagradable, en tanto que la Policía los demoró e intentó llevarlos detenidos.





"Había un clima muy hostil, con muchas recriminaciones, de a qué hora habíamos llegado a cubrir, o qué hacíamos acá. Les pasó a muchos colegas", arrancó contando Poles, al tiempo que agregó: "Lo que pasó se pudo ver en vivo en Canal 3. Un sujeto se aproximó a un camarógrafo que estaba trabajando y lo intentó golpear. El compañero se dio cuenta. Y como yo había estaba ubicado atrás, porque había estado saliendo al aire, le coloqué la mano en el hombro y le dije que tengan cuidado los cables. Y a partir de ahí empezó con una serie de amenazas, tiró unos manotazos, la gente se metió en el medio", argumentó Poles en diálogo con Canal 5, antes de resaltar que "fue una situación innecesaria, un momento muy desagradable".

"Posteriormente llegaron efectivos policiales —continuó Poles con el relato—, pero pese a eso el sujeto intentaba agredirnos igual. Dijo que iba a hacer la denuncia, porque el cronista le dijo a su mujer que mirara a cámara y porque yo le puse la mano y le dije «cuidado los cables». Y lo más risueño de esto es que hace casi dos horas que estamos acá".

Por su parte, Ever Arnoldo, contó que estaban "tratando de hablar con la gente que quería decir lo que pensaba, cuando me acerqué a la mujer del señor e intenté dialogar con ella y me hizo recriminaciones. Le respondí e intenté girarla para que quede de frente a la cámara, no aceptó y me dijo que la empujaba. Entonces ahí se produjeron un sinnúmero de gritos. Yo estaba al aire y traté de mantener la calma. Entiendo que también había algún problema con mi compañero de atrás de cámara, terminé el vivo y seguían las discusiones".

DETE4.jpg



"Fuimos atacados, increpados y todavía no entiendo porque estamos acá demorados", se quejó Arnoldo.

Por su parte, el secretario general del Sindicato de Prensa de Rosario, Edgardo Carmona, quien se hizo presente en el lugar a partir de esta situación, se mostró incrédulo con la situación que estaban viviendo. "Esto es inaceptable. Los compañeros, al igual que otros compañeros de otros medios, fueron increpados por algunas personas, quienes los acusaron de haber llegado tarde, que no cubrían las imágenes como ellos querían, que no mostraban la gente como la tenían que mostrar, con agresiones, les quisieron manotear la cámara, empujaron al camarógrafo, pisaron el cable. Ellos son los agredidos y, porque aparentemente alguien va a presentar una denuncia, la policía se los quiere llevar demorados. Para nosotros es inaceptable".

Respecto a la denuncia, Carmona sentenció: "No hay problema, que hagan la denuncia, pero llevar demorados a los compañeros es una barbaridad. Los compañeros estaban trabajando, son profesionales de muchísima experiencia y los conocemos y sabemos que esto es mentira y que es una provocación. Estamos exigiendo que los dejen ir a sus casas y mañana nos presentaremos en Fiscalía como corresponde".

DETE6.jpg



Finalmente, por la intervención del Sindicato de Prensa y la llegada del Jefe de Policía de Rosario, la situación se aclaró y los colegas se pudieron ir a su casa, más allá de que mañana puedan presentarse en Fiscalía para aclarar la situación si fuese necesario.

