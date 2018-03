Debido al paro de 48 horas que decidieron implementar los empleados municipales, que se desarrollará durante las jornadas de hoy y mañana, se verán afectados algunos servicios y actividades que estaban previstas. De acuerdo a lo que comunicaron las autoridades del gobierno local, estarán garantizadas las guardias en los hospitales y la atención del Sies (Servicio Integral de Emergencia Sanitaria), mientras que los centros de salud estarán cerrados. Además, se encargaron de ratificar que habrá recolección de residuos de manera normal, y también remarcaron que se reprogramarán la entrega de credenciales del medio boleto, y algunas actividades culturales y recreativas (ver infografía).

Durante estos días, los trabajadores municipales no prestarán servicios, por lo que se verán afectadas todas las áreas de atención al público. En tanto, la Secretaría de Control y Convivencia Ciudadana comunicó que las acciones preventivas y de control en las peatonales, para que no ingresen los manteros, estarán a cargo de efectivos de la Unidad Regional II de la Policía de Santa Fe.

El operativo comenzó anoche, a partir de las 22, y va a desplegar inicialmente 24 efectivos a pie por las dos peatonales (Córdoba y San Martín), y dos vehículos eléctricos Melex, que son nuevos y fueron provistos por el Ministerio de Seguridad de la provincia. El dispositivo se va a extender hasta mañana, a las 24, señaló ayer el subjefe de la Unidad Regional II de Policía, Claudio Romano.

"El miércoles (hoy), después de las 7 de la mañana, trabajaremos con 48 efectivos a pie, continuaremos con los dos vehículos eléctricos ecológicos (Melex), y se sumarán seis motos en diferentes partes del microcentro. Además, habrá doce móviles que van a estar distribuidos de manera estratégica en los cortes de la peatonal, e iremos reforzando los servicios de acuerdo a lo que se presente", comentó Romano.

El funcionario policial remarcó: "La idea es prevenir la instalación de vendedores ambulantes y cualquier tipo de venta que no se encuentre autorizada".

"Si algún vendedor de estos no desiste, se lo notificará que no puede hacerlo allí. Y si no acata las órdenes, se puede proceder a la detención, lo pondremos a disposición de la División Judiciales y del Tribunal Provincial de Faltas. Se lo detendrá y también se decomisará la mercadería", advirtió.

El objetivo es mantener en la zona céntrica y en los paseos comerciales a cielo abierto condiciones seguras de permanencia y además, promover el cumplimiento de las normas de convivencia que impiden la venta callejera sin permiso.

En tanto, cabe destacar que están previstas guardias mínimas para la atención de situaciones en materia de prevención y control urbano, para garantizar la convivencia y el orden en la ciudad.

Defensa Civil

También queda al servicio de la comunidad la línea telefónica de Defensa Civil para atender situaciones de emergencia, cuyo número de marcado es 103. Esa línea estará activa durante las jornadas de cese de actividad municipal, mientras que la coordinación de las guardias estará a cargo de Defensa Civil, para velar por la seguridad e integridad de la ciudad y sus habitantes.

Vale recordar que este paro de 48 horas se produce como muestra de reclamo y protesta dentro del proceso de negociación salarial, en el que no hubo acuerdos y los trabajadores municipales lanzaron la medida de fuerza. El conflicto se agudizó a partir del rechazo de los representantes del sindicato de la oferta de aumento del 16,5 por ciento escalonado, con cláusula gatillo, que hicieron los intendentes la semana pasada.

en el centro. El operativo apunta a la presencia de agentes policiales.