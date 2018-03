Las declaraciones del secretario de Gobierno del municipio, Gustavo Leone, indicando que el gobierno nacional recortará drásticamente los subsidios nacionales al transporte urbano y que la medida tendrá un "fortísimo impacto" en la tarifa local, generaron alerta y polémica entre los concejales de Rosario.

Por qué importa: Nación siempre participó con subsidios en una parte del salario de los choferes de la UTA. Sin embargo, desde el municipio se indicó que el gobierno cubrirá menos de un tercio de la suba salarial acordada, que es del 19 por ciento para los conductores de ómnibus del interior del país, con el gremio. La masa salarial de los colectiveros representa casi el 60 por ciento de la estructura de costos del sistema.

Federalismo. Hoy varios concejales fijaron su postura al conocerse esta información y los contrapuntos no tardaron en aparecer. Uno de los temas que salen a la luz es la eterna división entre los beneficios que tienen la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y la provincia de Buenos Aires respecto del resto de las provincias. ¿Aumentar el boleto una vez más, pedir más subsidios a la provincia? Posibilidades que se barajan en un marco conflictivo.





Pablo Javkin (Frente Progresista): "Todos los argentinos pagamos impuestos para financiar el transporte cuando cargamos combustible. Hoy lo que se firmó (con la UTA) es que la cuota uno se va a cubrir con el sistema de compensaciones. Pero las otras no, con lo cual todos los municipios del país vamos a tener un gran problema. Vamos a seguir pagando impuestos, se va a recolectar ese dinero y esa plata no se va a repartir. Y pretenden que eso se substituya con el aumento del boleto, que sería grande no sólo en Rosario sino en el resto del país".

Renata Ghilotti (Cambiemos): "Los subsidios de Nación se mantienen tal como estaban, simplemente hay una modificación en la lógica de actualización de dichos subsidios. El monto que Nación aporta al boleto de los rosarinos va a aumentar considerablemente cuando esté implementada la tarjeta SUBE. Una vez más la Municipalidad desvía responsabilidades para no asumir su propio fracaso en la gestión del transporte público: llevan 30 años y aún no le han encontrado la solución. Incluso, el nuevo sistema anunciado con bombos y platillos brilla por su ausencia".

La concejal macrista Renata Ghilotti le salió al cruce a las críticas del secretario de Gobierno Gustavo Leone.



Roberto Sukerman (FpV): "La intendenta ya anunció una nueva suba del boleto, ese es un tema. Ahora, si Nación decide recortar subsidios, los que acompañan los sueldos de los choferes, será algo gravísimo para Rosario. De ser así, no quedará opción que pedirle a la provincia que haga aportes o aumentar el boleto. Ojalá esto último no suceda. Y no acuerdo con los dichos del minstro Frigerio, que dijo que en un país federal los municipios se tienen que hacer cargo del transporte. El verdadero federalismo es solidario".

Caren Tepp (Cuidad Futura): "Otra muestra más de un gobierno nacional que piensa que la mano invisible del mercado todo lo resuelve, que el Estado no debe intervenir en favor de quienes más lo necesitan, así todos los aumentos recaen siempre en el bolsillo de los ciudadanos, lo mismo que sucede con las tarifas de servicios. Esta decisión se suma a otras ya tomadas en materia de subsidios al transporte, donde el gobierno nacional prioriza Capital Federal y provincia de Buenos Aires, dejándonos a la deriva a quienes vivimos en el interior del país".

Caren Tepp, concejal de Ciudad Futura.