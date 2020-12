"La pandemia no terminó y no estamos en una época para fiestas"

La secretaria de Control y Convivencia, Carolina Labayru, advirtió que por el contexto sanitario que atraviesa la ciudad, esta Navidad no representa un momento de celebraciones. Desde su papel de funcionaria, instó a los rosarinos a multiplicar los recaudos. "Hay que tener en claro que la pandemia no terminó y no hay nada que festejar", remarcó de manera enfática.