La "ola celeste" inundó por completo la avenida 9 de Julio en Buenos Aires

Una multitudinaria marcha se vivió ayer a la tarde en torno al Obelisco porteño por parte de creyentes evangélicos, organizaciones provida y algunos políticos, en rechazo de la ley de interrupción voluntaria del embarazo y bajo la consigna "defendamos las dos vidas".

La manifestación se desarrolló a lo largo de la avenida 9 de Julio, además de sus paralelas Cerrito y Carlos Pellegrini. Según informaron los organizadores del acto, muchos de los manifestantes llegaron hasta el microcentro porteño desde el conurbano bonaerense a bordo de alrededor de mil colectivos; por su parte, desde el interior del país arribaron otras 500 unidades.

Antes de la marcha, el pastor evangélico Osvaldo Carnival, quien fue uno de los organizadores de la movida, había advertido: "A los políticos, si promueven leyes abortistas, no cuenten con nuestro apoyo".

A su vez, el presidente de la Alianza Cristiana de Iglesias Evangélicas (Aciera), Rubén Proietti, sostuvo que "todo el mundo habla de aborto", pero dijo que "los pastores evangélicos son los que tienen que tratar con la mujer que no quiere el embarazo y, después, con la que ha abortado". A ello, agregó: "Nadie habla de lo que es el síndrome post aborto".

Según Proietti, Aciera nuclea a 15 mil iglesias y más de cuatro millones de personas. "No callaremos nuestra voz en favor de las dos vidas, sino que multiplicaremos nuestros esfuerzos por los derechos del niño por nacer y las madres que lo llevan en su vientre", expresó la asociación en un comunicado.

"Nos ponemos del lado de mujeres que viven el drama de sentirse impulsadas a abortar. Muchas de ellas bajo situaciones de opresión, marginalidad, abuso y presiones de una sociedad machista", se agrega en el comunicado.

A su vez, en el documento reconocen que "no siempre" estuvieron "listos para ayudar, muchas veces nuestros prejuicios nos han alejado del dolor humano. Pero no es con políticas de muerte que como sociedad vamos a ayudar. El aborto nunca es una solución".

En declaraciones televisivas, Proietti afirmó que la función de las iglesias evangélicas es "contener" a la mujer con un embarazo no deseado y "mostrarle el valor de la vida y darle todo el apoyo", al tiempo que contó que "varias iglesias tienen un sistema de atención al embarazo no deseado, todo con dinero propio de las iglesias. Acá no hay ninguna asistencia social", aseguró.

De la movilización participaron también legisladores nacionales, como la senadora Miriam Boyadjian (Movimiento Popular Fueguino, Tierra del Fuego) y la diputada Cornelia Schmidt Liermann (PRO, Ciudad de Buenos Aires), y el intendente del partido bonaerense de Merlo, Gustavo Menéndez (Frente Para la Victoria).

A tres días de que el Senado debata el proyecto de legalización de la interrupción voluntaria del embarazo, miles de personas se movilizaron para participar de un acto en rechazo a esa iniciativa.