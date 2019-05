En medio de un contexto recesivo, caída en la producción, consumo y capacidad instalada de las empresas, Santa Fe logró torcer los números en rojo nacionales en materia de empleo registrado en la construcción. Entre enero y abril, se destinaron a la obra pública 10 mil millones de pesos de fondos provinciales, lo que reflejó un aumento del 3,9 por ciento en la cantidad de trabajadores registrados en la construcción, en contraposición a la media nacional, que cayó un 1,6 por ciento.

La variación en la construcción en la bota santafesina marca una foto distinta al mapa nacional. Mientras que en el país se perdieron en el periodo marzo 2018 contra igual mes de este año 6.907 puestos en la construcción; en Santa Fe se crearon 1.533 empleos.

Traducido en porcentajes representó un plus del 3,9 por ciento, la provincia de Buenos Aires quedó en 0,1 por ciento; Córdoba y Entre Ríos se retrajeron 13 y 17 por ciento respectivamente.

Si se amplían los lapsos para medir empleos registrados en la construcción, la tendencia del caso Santa Fe se sostiene. De diciembre de 2015 a marzo 2019, de los 33 mil empleos a nivel nacional unos 7600 corresponden a la provincia; es decir, un 23 por ciento del total.

En cuanto a la inversión pública en el departamento Rosario, se produjo otro salto cualitativo desde 2007 en adelante, año en que el socialismo tomó las riendas de la Casa Gris.

Del total de gastos de capital, se había destinado el 6 por ciento para Rosario, mientras que en la gestión 2015-2018 el porcentaje trepó al 14 por ciento.

En conferencia de prensa, el ministro de Economía santafesino, Gonzalo Saglione, puso ayer algunos números representativos sobre la mesa.

El funcionario detalló que en el primer cuatrimestre de 2019, Santa Fe lleva invertidos unos 10 mil millones de pesos en obra pública provincial con aportes propios, contra menos de 900 millones del gobierno nacional en todo el territorio santafesino.

A ello se le agregan otros 175 millones por aportes de transferencia. Es decir comparando ambos desembolsos, no más del 2 por ciento de lo que invierte el fisco santafesino.

"Mientras hay destrucción de empleo en la construcción en la Argentina, hay creación de empleo en la provincia de Santa Fe. Creemos que las políticas públicas llevadas adelante por el gobierno es el principal factor explicativo de esta realidad en el sector de la construcción", aseguró el ministro de Economía provincial.

"No somos una isla"

Asimismo, Saglione aclaró que Santa Fe posee una economía que "se destaca", pero "no puede aislarse de lo que pasa en el país". Y puso como ejemplo el tipo de cambio, precio del dólar y tasa de interés para graficar el impacto de la crisis en la provincia.

"Con menor coparticipación nacional, sostuvimos la obra pública y los salarios de los trabajadores públicos y la cláusula gatillo, cuyos ingresos son volcados mayoritariamente en Santa Fe "y su efecto dinamizador" ayuda a generar mayor actividad en los comercios y servicios", destacó Saglione.

Acto seguido, el ministro recordó que más allá de los años con bonanza económica, las tasas de pobreza siguen muy altas.

"Este es el problema estructural de la Argentina y no lo vamos a solucionar si no producimos más, en un país donde la mitad de la capacidad instalada de las industrias no se usa y la tasa de desempleo es creciente. Esto no está en la agenda pública; la necesidad de reactivar el aparato productivo", destacó y estimó que la inflación 2019 "tiene pronósticos por arriba del 40 por ciento".

En picada

Por último, el ministro se refirió a los recursos recibidos por coparticipación federal: "Los datos que tenemos es que está cayendo fuertemente en términos reales en comparación con igual período del año anterior. Nuestra provincia es la que más ha perdido en materia de coparticipación federal en lo que va del año", advirtió finalmente el ministro Saglione.

motor de la economía. La construcción es uno de los rubros que más empuja y dinamiza el resto de las actividades que dependen de ella.