Jokanovich dijo que la idea no es restringir el ingreso de automóviles de manera lineal pero si avanzar en más zonas para peatones.

"Lo fundamental va a ser garantizar un buen servicio de transporte público, ordenar el tránsito y fomentar áreas más caminables", adelantó Eva Jokanovich que el 10 de diciembre asumirá como secretaria de Movilidad de la Municipalidad en la gestión del intendente Pablo Javkin.

En declaraciones al programa "Zysman 830", que se emite por La Ocho adelantó qué va a pasar con el tránsito en el centro, el valor del boleto y los trenes de cercanía, aunque dijo que no está en condiciones de adelantar si aumentará la tarifa de colectivo.

"Lo vamos a decidir cuando ingresemos al municipio, en charlas con el nuevo Concejo Municipal", dijo sobre el boleto y habló del financiamiento del transporte público, "un tema que no es nuevo en la agenda del gobierno municipal, trabajaremos para resolver este tipo de conflicto junto con Pablo Javkin y con la provincia y el gobierno nacional".

"Hay zonas más favorables a las bicicletas y otras se necesita más fluidez para la movilidad de los vehículos particulares"

Sobre el crecimiento del parque automotor expresó que "Rosario tiene las mismas problemáticas que las grandes ciudades del mundo, no está ajena, es una gran ciudad que atrae a mucha gente".

En ese sentido adelantó que "lo fundamental va a ser garantizar un buen servicio de transporte público, hacerlo atractivo para los pasajeros, que los rosarinos se sientan orgullosos del servicio que brindamos, vamos a trabajar mucho en ordenar el espacio público, en garantizar la convivencia, el buen comportamiento en la vía pública, va a ser una prioridad de nuestra gestión".

eva.jokanovich.JPG Eva Jokanovich, asume el 10 de diciembre como secretaria de Movilidad de la Municipalidad de Rosario.

Jokanovich no confirmó restricciones en el microcentro pero aventuró cambios. "Claramente el área central de Rosario está requiriendo algún tipo de ordenamiento, seguramente va a ir del lado de fomentar la caminabilidad del área, no quiere decir restringir a los autos de manera lineal, pero sí queremos promover que sea más caminable y agradable para los peatones, para las bicicletas, que más vecinos se puedan acercar a esta zona que es altamente comercial", detalló.

Consultada sobre si se ampliarán las ciclovías, dijo que "la idea es garantizar la seguridad vial a los ciclistas y a todos los que se mueven en la ciudad, tenemos que evaluar cómo está la red, las condiciones, qué nos están pidiendo los vecinos, qué nos están pidiendo los ciclistas, y trabajaremos en ese sentido, escuchando a los rosarinos".

Respecto a la reglamentación de los monopatines eléctricos, aclaró que "el tránsito no es una competencia entre el auto y el ciclista, hay zonas más favorables a las bicicletas y otras donde necesitamos que sea más fluida la movilidad de los vehículos particulares y del transporte público".

Y puntualmente sobre el nuevo implemento de movilidad dijo que "en algunas ciudades funciona el monopatín para algún tipo de viaje, serán los rosarinos los que decidan si quieren o no moverse en monopatín, no es una decisión completamente nuestra, hay lugares donde es muy popular y otros no".

En referencia a la incorporación de los trenes de cercanía para pasajeros, una propuesta de campaña de Javkin, la nueva funcionaria dijo: "Vamos a hacer un gran esfuerzo para que sea una realidad para los rosarinos, especialmente estamos trabajando en el corredor oeste donde esta estructura existe y donde tenemos gran demanda, tenemos que trabajar en conjunto con la provincia y la Nación".

Por último se refirió al cambio de sentido de calles como San Juan, Mendoza o Eva Perón. "Hay proyectos para el corredor oeste, tenemos que garantizar una fluidez en general, no sólo de los autos", cerró.