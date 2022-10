La noche en que las galerías están abiertas para disfrutar el arte

Sobre el fin de semana la Quincena del Arte redobla la apuesta: hasta la medianoche se está realizando La Noche de las Galerías Abiertas y este viernes habrá subasta de arte local en la 17ª edición en La Fugaz, que se llevará adelante en el Museo Castagnino. En paralelo, se mantienen activas las agendas en museos, como el Estévez , y centros culturales, como el Centro de Expresiones Contemporáneas y del Parque Alem . Una oferta de muestras e intervenciones en esta apuesta que cada año busca acercar el arte a ámbitos no convencionales y ampliar públicos, además de generar espacios de intercambio entre artistas, gestores culturales, productores y vecinos.

Un recorrido que además, en cada uno de los puntos, permite al público ver las obras destacadas y seleccionadas para su remate este viernes, a partir de las 19.30, en La Fugaz, que vuelve al Museo Castagnino.

Así, Crudo, Desmayo, Diego Obligado, eSTUDIOG, Gabelich Contemporáneo, Local 15 -en el Pasaje Pan-, Roman Rivoire y Subsuelo son parte del arranque del fin de semana.

gale1.jpg

La subasta de arte local

El retorno de La Fugaz reunirá a artistas, galeristas, coleccionistas, curadores, críticos y público en general, no solo para participar de la tradicional subasta de arte, sino que además se propone como espacio de intercambio de ideas creativas y diálogos.

Con 16 ediciones en su historial, el curador de la propuesta, Roberto Echen, destacó que este año "La Fugaz vuelve al espacio conceptual y afectivo (Quincena del Arte Rosario) y al espacio físico (en referencia al Castagnino) a los que pertenece".

"Esta vez lo intervenido corre por cuenta de las propias galerías -explicó Echen-. Volver a apostar a ellas es renovar el compromiso con la producción artística de la región, producción que se nutre del crecimiento que generan los espacios de circulación y comercialización de la obra. Estamos seguros de que esta edición de La Fugaz va a tener el resultado esperado, porque se basa en la colaboración y el encuentro de los actores que conforman el campo artístico de la ciudad”.

Entre la decena de artistas locales destacados en esta edición 2022 están Nicole Mazza con "Agua Dulce", Silvia Lenardón con "Carita con Sombrero Triangular", Corolina Linera con "Poderosas + jardín", Celeste Carnovali, Pablo Boffelli con "Residencia 17", Flor Meyer, Lourdes Tomaghell y Xil Buffone, además de Betiana Balocco y Paulina Scheitlin.

gale3.jpeg

Para seguir viendo

A la par de estas dos veladas especiales, los museos y centros culturales siguen haciendo propuestas en la agenda de la Quincena del Arte que se extiende hasta el 29 de octubre próximo. Uno de esos espacios es el CEC, donde inauguraron este miércoles y continúan abiertos de miércoles a sábados, de 16 a 20, los espacios intervenidos que resultaron seleccionados entre la convocatoria Emergentes 2022.

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de cecrosario (@cec_rosario)

Casa Kaos presenta allí "Baño de rosas", una exposición interdisciplinaria compuesta de tres obras -audiovisual, fotogrametría e instalación con intervención performática-, un híbrido que vincula elementos artísticos del ballroom, la moda, la performance, la instalación, en un entramado de relaciones de corporalidades disidentes y familias queer.

Ayelén Gallardo, en "Mitología de barrio", reinterpreta esculturas clásicas del período helenístico para relatar con hilo y aguja escenas del día a día de su barrio. Yamila Glardón lleva la instalación performática "46 Kg de arcilla"', donde trabaja sobre la noción del peso corporal en relación al peso de la tierra abriendo diversas posibilidades de experimentar saberes provenientes de la tierra.

gale4.jpg

Y Sonia Bossio y Martina Zorzón proponen "Señales transmediales. Diálogo y acción": maridajes entre el texto y la imagen, la música y la danza, la imagen y la música, la danza y el texto. Parejas queer, diálogos trans, relaciones que devengan criaturas impensadas. Todo reunido en fotografía, dibujos, paisajes sonoros, música y poesías.

En el Museo de Arte Decorativo, en tanto, puede verse "Trazos anticipados", una exposición que invita a sumergirse en las salas de la vieja casona de Firma y Odilo Estévez a través de los dibujos a mano alzada del artista Víctor Cittá Giordano.

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Monocittá (@monocitta)

Un juego de perspectivas, colores y profundidad, donde el artista imita la Sala Francesa, la Sala del Comedor y la Sala del Parlour, cerradas desde hace cinco años, y generando un escenario arquitectónico diseñado sobre la pared. Y toda una anticipación a la pronta reapertura de la Casa Museo que puede visitarse, con entrada gratuita, durante el fin de semana, de 9 a 13.

Y en el Centro Cultural Parque Alem (Nansen al 100), este sábado y domingo, de 16 a 19, aún puede verse la propuesta de Inés Martínez, "The man who sold de word". Una obra que propone un impactante cruce de representaciones estéticas mediante la traducción al bordado de imágenes satelitales que registran la acción del fuego en los humedales del Delta del Paraná entre 2019 y 2021. Y la confección, de ese modo, de tres banderas basadas en distintas fotografías de NASA FIRMS (Fire information for Resource Management System).