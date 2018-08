"La negligencia es toda mía", admitió el padre

Sebastián Fleyre, el padre del nene que el domingo quedó colgando de un balcón y fue rescatado por los vecinos, abrazó fuerte al nene, que no paraba de dar vueltas.

"La negligencia es mía. Hace 8 meses que estamos acá, por cuestiones económicas no pude invertir en las redes de seguridad que hubiesen evitado esta situación. Por otra parte, fue un descuido de cinco minutos", admitió y aseguró que va a «tarjetear» la compra de las mallas protectoras en los balcones.

Cree que Dios convirtió a los vecinos en ángeles de la guarda de Franquito. El nene tiene acompañante terapéutico para ir al colegio y es asistido por fonoaudiólogos, psicólogos y musicoterapistas que lo atienden por las tardes.

"Prioricen cualquier sistema de seguridad para sus hijos. Por mi ignorancia, no lo hice. No hay una escuela de padres. No somos perfectos, pero en lo sucesivo pondremos más cuidado en su atención", aseguró.

Franco es escurridizo y osado. "Abre la puerta, llama el ascensor. Baja al palier, pero tiene sentido del peligro", explicó Fleyre. "No existe padre que quiera que suceda algo así. Fue aberrante", admitió.

Axel es otro de los vecinos que fueron al auxilio del nene. Vive en el piso de abajo y también se sumó a la charla. "De los errores se aprende. Nunca en mi vida pensé que iba a ver a un niño colgando de un balcón. ¿Qué pasa si se descuelga? ¿Qué quedaría en mi cabeza si no lo podía agarrar?", se preguntó.