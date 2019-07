La Nación se comprometió a la provisión de vacunas

La ministra de Salud de la provincia, Andrea Uboldi, confirmó ayer que el gobierno nacional se comprometió a enviar dosis de vacunas contra la meningitis (Menveo) luego de que las autoridades santafesinas denunciaran el faltante desde hace varios meses.

"Ayer me llamaron de Nación y me dijeron que van a enviar dosis, pero no sabemos cuántas. A partir de que las recibamos, veremos las prioridades. Lo que sí puedo decir es que por el momento sigue postergada la vacunación a chicos de 11 años", confió Uboldi.

Se espera de este modo que la distribución puede producirse hoy, según dijeron fuentes a este diario.

La titular de la cartera de Salud comentó que "este es un problema de vieja data, que la población conoce bien y que comenzó en agosto de 2018. Incluso, llegamos a suspender la vacunación a chicos de 11 años".

"Tenemos varios niños que quedaron rezagados porque algunos pudieron recibir una dosis, dos y otros ninguna", reconoció la ministra.

La vacuna, de nombre comercial Menveo, ingresó al calendario nacional el año pasado, con indicación obligatoria para dos grupos: bebés a partir de los tres meses (hasta los 15 reciben tres dosis) y chicos de 11 años. Pero hace tiempo que la Nación, responsable de proveerla a las provincias, viene registrando demoras en la entrega.

Previsibilidad

"Lo que nosotros pretendemos es tener previsibilidad. Y aparte necesitamos comentarle a los padres que no se desesperen. Primero tenemos que ver si recibimos las dosis de la vacuna y saber exactamente cuántas son. Después no será inmediata la aplicación de las dosis, porque tenemos que distribuirla. Y reitero que después tenemos que determinar a quiénes se vacuna", señaló Uboldi.

Por otra parte, la funcionaria de Salud insistió en que todavía en la provincia no se tiene conocimiento de si se trata de "una única entrega o habrá dosis posteriores. Y de haberlas, saber cuándo recibiremos más".

La situación había sido puesta de manifiesto por la subdirectora de Salud de la Municipalidad, Silvia Marmiroli, quien hace algunos días confirmó que "hace ya muchos meses que no está en stock" y recalcó que "la situación alcanza a Rosario y Santa Fe, y al resto del país".