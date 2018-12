La Municipalidad removió un cartel con la publicidad de Uber

Eduardo Pascucci, titular de la Dirección General de Inspección de Industrias, Comercios y Servicios, confirmó hoy que el cartel de la empresa Uber que estaba colocado en un edificio de Corrientes y San Juan fue removido ya que "existe una prohibición de publicitar rubros que no están habilitados".

En declaraciones al programa Procopio 830, que se emite por La Ocho, el funcionario municipal explicó que "dentro de la normativa, una de las situaciones que prevé la ordenanza que contempla la cuestión de la publicidad en la vía pública tiene que ver con la prohibición de publicitar rubros que no están habilitados. Hoy tenemos agencias de remises, radiotaxis, pero esta modalidad que viene a presentar o intenta habilitar o formalizar Uber no está habilitada por las normas que rigen a esta actividad en Rosario".

"Rosario, queremos llegar a tu ciudad", decía el cartel de la app que estaba ubicado en la esquina de Corrientes y San Juan, un mensaje sugestivo que reforzaba la política de esa empresa para operar en la segunda ciudad del país y que provocó airadas reacciones de los taxistas rosarinos.

Sobre si tenía conocimiento de que hubieran otros carteles similares instalados en la ciudad, el titular de la Dirección General de Inspección indicó: "No, en principio hubo comentarios en redes sobre una publicidad similar en Oroño y Córdoba, pero no la pudimos visualizar. No hemos detectado otra y la empresa a cargo de la publicidad tampoco nos manifestó de algo similar en la ciudad".

Por último, Pascucci aclaró que "lo cierto es que desde la incumbencia que tiene la Dirección General de Inspección, que está vinculada a las decisiones del Ejecutivo, lo que hacemos es exigir el cumplimiento de las normas. Lo que hizo la empresa de publicidad es aggiornarse a la norma, notificarse y acatar la decisión y cumplir con la remoción del cartel. Sobre su acuerdo con la empresa Uber no tenemos mayor información"