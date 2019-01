La Municipalidad reforzará los controles en torno al parque De las Colectividades, donde el próximo sábado se realizará una nueva y multitudinaria fiesta como las que se llevaron a cabo en últimos tres fines de semana en ese lugar.

Así lo anunció hoy el secretario de Control y Convivencia de la Municipalidad, Guillermo Turrín, como forma de impedir que se produzcan incidentes o desmanes que perturben la tranquilidad de los vecinos de la zona cercana a Dorrego y el río Paraná.

En declaraciones al programa "Procopio 830" que se emite por La Ocho, el funcionario municipal remarcó que el municipio "estuvo presente el fin de semana pasado en el parque De las Colectividades. Se remitieron 18 vehículos por alcoholemia, estuvo la Guardia Urbana. Había mucha gente en ese espacio público. Pero calificar ese evento como una fiesta, me deja dudas".

>> Leer más: La costa central sigue sin control y advierten que se viene otra fiesta masiva





fiesta2.jpg El parque De las Colectividades, en la fiesta del último fin de semana.



"Fue un encuentro, porque no había ningún DJs y no hubo baile organizado. Sí hubo mucha gente que se congregó como se congrega en otros lugares de la ciudad, y esto sí puede generar alguna molestia con algunos de los vecinos. Por eso, este próximo fin de semana vamos a reforzar la presencia de Guardia Urbana como del personal de Control para que no ocurra lo que no tiene que ocurrir", remarcó el funcionario.

El parque De las Colectividades fue escenario en los últimos tres sábados de encuentros de jóvenes que se fueron convocando a través de las redes sociales. Se trata de episodios espontáneos, sin ningún organizador visible. Miles de personas acudieron al predio como punto de encuentro la calle de Dorrego. No se levantaron escenarios ni pistas de bailes, tampoco hubo DJs.

>> Leer más: El bar de Dorrego y el río afirmó que no organizó las fiestas donde hubo desmanes

Algunos chicos llevaron sus bebidas y otros sus equipos portátiles de audio. El hecho más grave ocurrió la madrugada del 1º de enero cuando una chica cayó por la barranca y tuvo que ser rescatadas por bomberos y policías, sin sufrir heridas de gravedad.