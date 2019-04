La secretaria de Transporte y Movilidad de la Municipalidad, Mónica Alvarado, ratificó que la ciclovía sobre la avenida de la Costa Estanislao López no será eliminada, sino todo lo contrario. El proceso de expansión de ese sistema de circulación estará incluido en lo que será la remodelación y ampliación de la avenida Jorge Newbery, que conecta Rosario con el aeropuerto de Fisherton.

La funcionaria salió a despejar las dudas que habían surgido el lunes cuando la línea blanca que demarcaba el carril exclusivo para bicicletas en la arteria que corre paralela al río, apareció pintada de negro. Esto último fue interpretado como desprolijidad en la señalización de la calzada e incluso una acción que desconcertó a usuarios y automovilistas.

Esta mañana, Alvarado fue categórica: "La ciclovía va sobre la avenida de la Costa. Es una decisión que está firme. Es más, el sistema de bicisendas es uno de los ejes de la movilidad en Rosario".

Embed Confirman la bicisenda sobre la avenida de la Costa y prometen más ciclovías https://t.co/RqpScrxvEG — Guillermo Zysman (@guillermozysman) 3 de abril de 2019

En declaraciones a La Capital, la titular del área de transporte público aclaró que lo que se vio pintado de negro sobre las líneas blancas "era brea". Esa sustancia se aplicó como parte de los trabajos de demarcación "antes de que se aplicara la pintura termoplástica. La brea fue puesta sobre la ciclovía, pero también sobre las rayas blancas discontinúas que separan los carriles, ", agregó.

Alvarado sostuvo que hoy por hoy los trabajos de marcación seguían tal como estaban previstos, y añadió que hoy "la ciclovía ya estaba pintada de nuevo".

"Nunca estuvo en duda la ciclovía en la avenida de la Costa. Sobran los hechos para demostrar que este sistema es una política de movilidad de la ciudad. La bicicleta está incorporada como una manera más de movernos. Todas las avenidas y calles nuevas que se van ejecutando, ya desde el proyecto tienen incorporados los carriles para bicicletas", remarcó.

En ese sentido, Alvarado mencionó los ejemplos de las avenidas San Martín, 27 de Febrero y en la futura ampliación de Jorge Newbery. "Las nuevas intervenciones incluyen ciclovía. Por lo tanto nunca estuvo en duda si la ciclovía iba o no".

"No sólo la implementación de las ciclovía dan cuenta de esta política de movilidad, sino que más de 1700 bicicleteros se han colocado espacios públicos en esta gestión. La bicicleta no sólo necesita un espacio seguro para circular, sino también para que cuando lleguen a un lugar haya dónde depositarlas Tuvimos muchos avances y no está en discusión si las bicisendas se colocan o no", remarcó.

Alvarado aprovechó para anunciar que hay otros proyectos que incluirán bicisendas en la zona oeste de 27 de Febrero desde el cruce con Presidente Perón y en Jorge Newbery.