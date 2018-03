La Municipalidad negó riesgo sanitario en Rosario por leptospirosis

La directora de Epidemiología de la Municipalidad de Rosario, Analía Chumpitaz, descartó la existencia de riesgo sanitario por leptospirosis y aseguró que no se detectó ningún caso de esta enfermedad en el Barrio Toba, como había deslizado la concejala de Cambiemos Agustina Bouza tras la muerte de 17 perros en la zona. La funcionaria destacó que las muestras de sangre analizadas de los animales fallecidos "dieron resultado negativo en leptospirosis y no encontramos ningún caso en ese barrio".

Por qué importa: la leptospirosis es una enfermedad bacteriana que puede propagarse con facilidad, ya que se contagia en contacto con la orina de un animal infectado y sobrevive en lugares húmedos. No controlar la aparición de casos aislados podría devenir en una situación de riesgo sanitario, y no es la primera vez que se detectan casos en Rosario. La cercanía del río Paraná y sus crecidas no ayudan a combatir la leptospirosis sino que, por el contrario, es una posible vía de contagio. En ocasiones la mayoría de los casos de todo el país se registraron en territorio santafesino.

El panorama: la concejala de Cambiemos Agustina Bouza denunció ayer la muerte de 17 perros (presuntamente por leptospirosis) y pidió que el gobierno municipal inicie una campaña de vacunación en el Barrio Toba. "Emitir un alerta sanitario por leptospirosis a partir de una presunción es una acción errónea desde cualquier punto de vista", salió hoy a responderle el titular del bloque socialista en el Concejo, Horacio Ghirardi. Y le recomendó a la edila que "en situaciones como estas siempre es conveniente consultar con la autoridades de Salud, que hacen un seguimiento continuo de todas las potenciales enfermedades que puedan registrarse en la ciudad a partir de distintos factores que puedan intervenir y están conectados con las áreas jurisdiccionales provinciales y nacionales de salud".

Ghirardi destacó que, tras la muerte de perros en la zona de Circunvalación y Aborígenes Argentinos, equipos de epidemiología, Control de Vectores y el Imusa tomaron muestras de sangre de los ejemplares enfermos y evaluaron la situación ambiental del lugar. Y remarcó que las muestras dieron todas negativas para casos de leptospirosis.

Analía Chumpitaz (directora de Epidemiología): "La concejala Bouza planteó que 17 perros murieron en el Barrio Toba y que podría tratarse de un brote de leptospirosis. Nosotros tuvimos una notificación y armamos un operativo integral con el Imusa, Epidemologia y la Dirección de Vectores, y fuimos al barrio a hacer la investigación correspondiente.

"Encontramos dos perros enfermos y ninguna persona enferma, así como no encontramos aumento de casos febriles en los centros de salud de la zona. Es decir, no hubo ningún caso de personas con síndrome especifico que podría sugerir leptospirosis. Las muestras de sangre de los animales muertos dieron resultado negativo en leptospirosis y no encontramos en ese barrio ningún caso. Hay un caso confirmado en la ciudad y otro caso probable, pero ninguno de los dos pertenecen a ese barrio".

"En enero pasado falleció una persona en el hospital, pero no se le diagnosticó leptospirosis y era de Pérez. En Rosario no hay una situación de emergencia o para definir un alerta epidemiólogico".

Horacio Ghirardi (concejal socialista): "Como ya indicaron las autoridades de Salud, no hay situación de brote ni ningún alerta por leptospirosis. Conozco la preocupación y sensibilidad de la concejala Bouza ante determinados casos sociales, pero en estas situaciones siempre es conveniente consultar con la autoridades de Salud. Al día de hoy, no hay casos de leptospirosis en la zona de Circunvalación y Aborígenes Argentinos y, en caso de algún tipo de riesgo serán las autoridades del área de Epidemiología quienes indiquen un posible alerta sanitaria a partir de la comprobación y confirmación de casos, nunca de la presunción".

Entrelíneas: el cruce verbal entre Bouza y Ghirardi viene a prolongar la disputa entre representantes de Cambiemos a nivel local y dirigentes del partido oficilista en la ciudad. El socialismo, responsable de los sectores del área Salud, recogió de inmediato el guante ante la advertencia de la concejala de Cambiemos; y Ghirardi y Chumpitaz salieron a tranquilizar a la población.

La cruda realidad: el Sistema Municipal de Epidemiología (Sime) de la secretaría de Salud Pública de Rosario publicó el pasado 6 de marzo un informe de situación de leptospirosis en la ciudad, en el que destaca que durante 2018 hubo "42 notificaciones de casos de síndrome febril con sospecha para leptospirosis de residentes en la ciudad de Rosario", y los resultados de laboratorio confirmaron un caso y otro más quedó categorizado como probable; "24 continúan como sospechosos y 16 fueron descartados". Los casos que continúan siendo sospechosos necesitan de nuevos análisis para determinar el diagnóstico definitivo.

Consejos útiles: los principales reservorios de la leptospirosis son las ratas, que eliminan las bacterias patógenas por la orina contaminando el medio ambiente. Los animales domésticos pueden infectarse y transmitir la enfermedad al ser humano. Las principales recomendaciones para prevenir el contagio son evitar el contacto con agua estancada y la inmersión en agua que pueda estar contaminada con orina de animales, utilizar botas y guantes cuando se trabaja en zonas de riesgo, desmalezar la casa, baldíos y patios, tapar los orificios del hogar por donde puedan ingresar roedores, y eliminar basura y escombros para que no se transformen en refugio de roedores.