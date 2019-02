La intendenta Mónica Fein reveló que el municipio se hará cargo de las obras de restauración del Monumento a la Bandera "para ponerlo en valor porque esto es de todos los argentinos" y responzabilizó al gobierno nacional por la falta de finalización de las mismas.

"Durante meses luchamos para obtener los recursos que este símbolo se merece para homenajear a Belgrano y la Bandera, pero claramente no tiene la misma importancia para algunos funcionarios nacionales", dijo la intendenta durante el acto de conmemoración del 207º aniversario de la creación de la bandera.

"Este Monumento es patrimonio nacional, hace muchos años que intentamos ponerlo en valor a través de convenios que firmamos con el gobierno nacional, pero esto no se consiguió, las obras pactadas originalmente no se terminarán", aseguró la intendenta.

A su vez, Fein reveló que se le pidió al gobierno Nacional que termine las tareas básicas de impermeabilización y cambio de algunas placas que están realizando, y entreguen la obra para que la Municipalidad la finalice. "A partir de esto seremos los rosarinos y rosarinas quienes terminemos la reparación histórica", expresó Fein.

"En estos tres años el Monumento está sitiado. El gobierno de la Nación ofrecía continuar con un plan de obras que podría durar otros tres años. Los argentinos no nos merecemos que este Monumento Nacional no tenga la valoración que corresponde. Y no se pudo llegar a ese objetivo después de más de 10 viajes a Buenos Aires en busca de una respuesta", manifestó la mandataria.

"Nosotros licitaremos las obras que faltan, el acondicionamiento que corresponde, la Sala de las Provincias y vamos terminar de poner en valor el Monumento Nacional a la Bandera, que es de todos los Argentinos, que está bajo nuestra custodia y es nuestro lugar común, y es un símbolo de la ciudad", concluyó Fein.