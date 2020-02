El secretario de Gobierno de la Municipalidad, Gustavo Zignago, adelantó que, más allá de la clausura preventiva por 45 días del boliche Ming River, se planteó la “caducidad definitiva” del local donde se registró el incidente que culminó con la muerte de Carlos Orellano, el joven de 23 años que fue hallado muerto el miércoles pasado en el río Paraná.

“El Ejecutivo se dejó reservadas para sí analizar condiciones de higiene, seguridad, funcionamiento o cualquier otro antecedente de relevancia para resolver medidas definitivas”, advirtió Zignago, y añadió: “Esta es una gestión que tiene una vocación política inquebrantable de hacer lo que hay que hacer”.

También remarcó que el posible cierre de Ming se realiza en consonancia con otras acciones que realizó el municipio: “Desde el inicio de la gestión tomamos con mucha determinación la aplicación de la normativa vigente y a partir de eso se han generado una serie de clausuras y acciones tendientes al ordenamiento del espacio público”, dijo el secretario de Gobierno.

>> Leer más: Un video muestra otra situación de violencia en la zona de La Fluvial

“Juntamente con la clausura elevamos todas las actuaciones al Ministerio Público de la Acusación (MPA) incluso la de las cámaras de seguridad. No hicimos el análisis de las imágenes porque entendemos que esta es en una actividad jurisdiccional. Debe ser el MPA que haga el análisis más concreto", prosiguió.

Además, recordó que el local bailable "contaba con habilitación vigente y toda la documentación está puesta a disposición del fiscal desde el día de ayer”.

>> Leer más: El padre de Carlos Orellano aseguró que su hijo fue "torturado" por los patovicas

En tanto, remarcó que la mirada sobre el tema del Ejecutivo "la expresó claramente el intendente ayer (en el acto por el 208º aniversario del primer izamiento de la bandera). Esta es una gestión que tiene una vocación política inquebrantable de hacer lo que hay que hacer”.

Sobre el procedimiento que se llevó a cabo tras la desaparición de Bocacha Orellano, dijo: ”Nosotros tomamos conocimiento el martes y a partir de ahí tuvimos contacto permanente con la fiscalía regional, poniendo a disposición todas las herramientas que tenemos como poder Ejecutivo. Y ayer decidimos avanzar con la decisión de esta clausura”.

>> Leer más: Alberto Fernández se reunió con familiares de Carlos Orellano

Ante la consulta sobre si se está controlando la ordenanza que regula la actuación del personal de seguridad privado, Zignago enfatizó: “Hay una ordenanza vigente y una ley provincial vigente que en un punto tienen competencias comunes. El municipio está controlando la identificación y está llevando adelante las capacitaciones. En ese sentido la página web del municipio cuenta con el listado de aquellos que han finalizado su capacitación. En la actualidad el municipio cuenta en la página web con 190 personas que han completado el curso y los controles se hacen en relación a la identificación esencialmente y a seguir trabajando en la capacitación para que la planta de personal cumpla con los requisitos".

>> Leer más: Los amigos de Orellano exigieron Justicia por su muerte

En cuanto al planteo que hizo la presidenta del Concejo Municipal, María Eugenia Schmuck, sobre la necesidad de discutir la reforma de la nocturnidad, aseveró: "Hoy es prioritario acompañar el reclamo de justicia de la familia. En relación a esta discusión, entendemos que es necesario encontrar los consensos adecuados por tratarse de un tema tan sensible y que no depende de la voluntad exclusiva del Ejecutivo. Ahora, que no quepa la menor duda que el Ejecutivo va a participar. Va a aportar los recursos técnicos que tiene a disposición y en esa discusión no vamos a estar ajenos”.