El secretario de Gobierno de la Municipalidad de Rosario, Gustavo Leone, cuestionó el paro de 48 horas dispuesto por los trabajadores municipales para la semana que viene, y no descartó, en caso de que fracasen las negociaciones, solicitar una conciliación obligatorio o descontar los días no trabajados. Es más, el funcionario remarcó que la medida de fuerza "ya estaba puesta antes de que se inicien las reuniones paritaria para discutir salarios".

Leone no ocultó su enojo con la medida lanzada por la Federación de Sindicatos de Trabajadores Municipales (Festram) ayer y que se dio en forma casi simultánea con un paro planteado por el sindicato que agrupa a los médicos de los hospitales públicos.

"Es algo malo porque nos fuimos a sentar a una mesa de diálogo con un paro que ya estaba puesto. Con lo cual, cualquier cuestión que debatamos en ese ámbito, no tenía demasiado sentido", remarcó el funcionario municipal.

En declaraciones al programa "Zysman 830" que se emite en La Ocho, el responsable del área política de la Municipalidad salió a fijar posición oficial ante el conflicto. "Con los municipales tratamos de abordar una mesa de diálogo para valorar en qué momento estamos. La paritaria provincial, que es una referencia para los municipios y comunas, está en pleno desarrollo. Por lo tanto, ayer no había posibilidad de cerrar una oferta que sea diferente a la discusión provincial".

"Le planteamos al gremio dialogar sobre cómo trabajar sobre la clausula de ajuste automático. En ese marco, también se planteó la realidad económica que se vive en la Argentina en general y en la que los empleados públicos rosarinos y santafesinos cobraron el cien por ciento de la variación inflacionaria en sus salarios. Y lejos de seguir manteniendo el diálogo y contribuir a que todo siga funcionando, mientras se sigue la discusión, los municipales plantearon un paro de 48 horas", añadió Leone.

El secretario de Gobierno le pidió a la Festram que "entienda que esta crisis no la generamos nosotros ni ellos, y que es válido defender los intereses de los trabajadores. Pero en santa Fe y en Rosario hemos ayudado a que los trabajadores mantengan el poder adquisitivo. Y también el gremio tiene que entender la lógica de las variaciones de los ingresos municipales. Lo peor que podemos hacer es comprometer algo que no se puede pagar".

Ante el paro que se viene para la semana próxima, y ante la posibilidad de que la discusión no pueda destrabarse a nivel político, el funcionario no descartó solicitar una medida de conciliación obligatoria o directamente descontar los días no trabajados.