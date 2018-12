"Señora vengo a cortarle el gas". Eso fue lo escuchó Alicia del otro lado de la puerta del pasillo donde vive, en 1º de Mayo al 4200. La mujer tiene 68 años y cobra una jubilación que con la reparación histórica apenas llega a los 10 mil pesos, el único ingreso fijo al hogar donde vive con su hija y sus dos nietos. Alicia logró que no le cortaran al servicio, pero para eso tuvo que ir a Litoral Gas, pagar 4.700 pesos y firmar un plan de pago en cuotas de 3.438,77 pesos, que se le sumarán a las nuevas boletas y que sabe que no podrá abonar tampoco. "Me sentí amenazada y extorsionada", dijo angustiada. Su caso, junto al de Sandra, otra pensionada, ingresaron ayer a Litoral Gas. "Llevamos 18 presentaciones y hay otras tres esperando para la semana que viene", anticipó el abogado de la Multisectorial contra los Tarifazos, Juan Alcaraz, y agregó: "Es la clase media la que empieza a no poder pagar las cuentas".

La de Alicia es una situación que se repite. La mujer cuidó a su madre durante 17 años, y vive con su hija de 24, quien realiza tareas informales cuidando personas mayores. "No tiene trabajo fijo y además están mis dos nietos de 9 y 5 años", cuenta la mujer que trabajó durante 10 años como empleada de comercio y otros 20 como administrativa en una obra social. Fue con esos aportes que se jubiló y se acogió a la reparación histórica, lo que mes a mes le significan apenas 10 mil pesos.

Con ese monto como único ingreso fijo de la casa, Alicia dice que pagar las cuentas es difícil desde el año pasado. "Dejé de pagar el gas porque venían boletas de 5 mil y 6.100 pesos. Si no lo hacía, no comían mis nietos", dice en forma determinante, y admite que también debió recurrir a planes de pago con la Empresa Provincial de la Energía (EPE).

Pudo evitar el corte de gas pagando 4.700 pesos y haciendo un plan por la deuda. "Ahora todos los meses tengo que pagar 3.438,77 pesos más lo que venga en la factura; sé que no voy a poder cumplir, pero no tenía otra posibilidad; me sentía amenazada y extorsionada".

Los casos como el de Alicia y Sandra, que ayer hicieron una presentación a Litoral Gas a través de la Multisectorial contra los Tarifazos, se multiplican. De hecho, el abogado Jorge Alcaraz indicó que "ya son 16 los trámites ingresados a la empresa por situaciones de vulnerabilidad social y económica".

Si bien se trata de un trámite administrativo, si la respuesta de la empresa prestataria del servicio no llega, no descarta llevarlos también al plano judicial.

"Las consultas son permanentes porque estamos ante una situación muy compleja y límite no sólo para quienes viven de una jubilación, sino para familias de clase media que no pueden hacer frente a esto", señaló el letrado, y advirtió que "lo peor no llegó porque faltan aún todos los que vendrán en el 2019".

En ese punto, indicó que en sus oficinas "hay más de 120 casos de familias que se están evaluando, y son personas de clase media que no sólo no pueden pagar el gas, tampoco pueden pagar el resto de los servicios".