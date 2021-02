La mujer intoxicada con éxtasis en fiesta electrónica en Armstrong sigue delicada pero mejora

En ese sentido, Ontivero remarcó: “Hoy está muchísimo mejor, eso indica que habría menos chances de complicaciones graves, pero su estado no deja de ser crítico. Con el cuadro que ingresó, con un paro cardiorrespiratorio, en las primeras 24 horas es habitual que repita el paro. Eso no ocurrió y es bueno. Si sigue así, hoy se podría el procedimiento de weaning, es decir a empezar a despertarla para desvincularla de la asistencia respiratoria mecánica. Con eso sabremos si quedó daño o no y qué pasos tenemos que seguir”.

"Todo dependerá de la respuesta que vaya teniendo frente a este procedimiento. Si tiene un despertar adecuado, y no presenta ninguna secuela neurológica, probablemente se la pueda desvincular del respirador. Si esas maniobras no son exitosas habrá que pasar un tiempo prudencial para reintentar nuevamente", agregó.

“Hoy sus parámetros eran positivos. Orinaba bien y no aparecieron complicaciones en las últimas horas. Debido a lo grave de su estado inicial, continúa con pronóstico reservado '', añadió el facultativo, quien confirmó que, de acuerdo a los estudios toxicológicos que se hicieron, se detectaron rastros compatibles con la ingesta de éxtasis, “no en grandes dosis, quizás dos pastillas”.

Solo una dosis puede ser letal

Ontivero remarcó hoy que una pastilla de éxtasis puede ser letal. “Hay que tomar conciencia de que la ingesta de una sola dosis puede derivar en un cuadro como en el de Lara. Hay un porcentaje de pacientes que no tiene la capacidad de metabolizar esta droga y derivan en cuadros severos. Una droga ilegal como ésta en dosis ínfimas puede llevar a la muerte”, subrayó.

"El cuadro clínico que presentó era compatible con la ingesta de éxtasis, pero en una paciente que seguramente no tiene la capacidad de metabolizar esa droga. Hay un sistema enzimático que debería metabolizar esta droga. En ausencia de ese sistema metabólico suceden estas cosas. Sin ser una sobredosis, con una sola dosis de MDMA (metilendioxi metanfetamina) puede generar toda estas consecuencias hasta llegar al paro cardíaco".

Acerca del futuro de Lara, el director del sanatorio indicó que seguirá internada en la sala de cuidados intensivos. “Habrá que ver cómo evoluciona en los próximos días y cómo reacciona ante la maniobra de weaning. A pesar de su buena evolución, sigue en pronóstico reservado”, advirtió Ontivero.

Lara sufrió se descompensó cuando asistía a una fiesta de música electrónica que se desarrolló el último fin de semana en la ciudad de Armstrong, ubicada a unos 90 kilómetros al oeste de Rosario. El evento se realizó en el predio La Fermina Casa de Campo y tuvo como estrella invitada el reconocido DJ británico Nick Warren.

La mujer, de 30 años y oriunda de Villa Mugueta, fue asistida primero en el hospital de esa localidad, pero como su estado era de extrema gravedad primero fue derivada a un hospital de Cañada de Gómez y después trasladada al Sanatorio de la Mujer.

El caso generó una polémica importante, ya que desde la provincia se indicó que las fiestas electrónicas no estaban permitidas en todo el territorio de Santa Fe debido a las restricciones que rigen por la pandemia de coronavirus. El subsecretario de Seguridad Preventiva, Diego Llumá, denunció que el evento “recibió una habilitación trucha” por parte de la Municipalidad de Armstrong.