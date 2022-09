La ministra Cantero cuestionó el paro de Amsafé: "Es una medida desmedida"

La ministra de Educación de Santa Fe, Adriana Cantero, dijo que es una "medida desmedida" la decisión de los docentes provinciales nucleados en Amsafe que no aceptaron la propuesta oficial de aumento salarial y resolvieron tres días de paro para esta semana y la misma medida de fuerza para la siguiente.

"Es sorprendente que Amsafe elija el conflicto", sostuvo Cantero, quien consideró que la propuesta salarial de la provincia es positiva "no solo por todos los aspectos no salariales" que —dijo— se habían trabajado en las paritarias técnicas, "sino también en lo salarial".

La oferta de la provincia es de un 20% de aumento en septiembre (sumando 12 por ciento al 8 por ciento que restaba liquidarse), un 7% para octubre, un 7% para noviembre y un 5% para diciembre, con febrero como base de cálculo, y también una revisión salarial en diciembre. El aumento anual llegaría al 77%.

La aceptación por parte de gremios como UPCN, ATE y Amra; de sindicatos, como Luz y Fuerza que negocia sus pautas salariales con la EPE, e incluso agrupaciones docentes, como Sadop, UDA y Amet, permitió la rúbrica de los acuerdos logrados en las diferentes mesas paritarias. En el caso de Amsafé no ocurrió lo mismo.

"En el contexto en que vienen cerrándose las discusiones para el sector docente, nuestra propuesta del 77% hasta diciembre con cláusula de revisión es una buena propuesta. Las provincias de la región vienen cerrando con un 75% y muchas de ellas con un sueldo inferior al nuestro", sostuvo la ministra en diálogo con Aires de Santa Fe.

Dijo que la oferta se complementa con el boleto educativo gratuito y la "titularización permanente de los sectores docentes que no hemos dejado de atender en continuidad durante todo el tiempo de pandemia".

Y añadió: "Venimos de dos años de pandemia, hemos hablado de la presencialidad como un valor enorme en el vínculo pedagógico, venimos de quince días de receso escolar en julio. Entonces, los días de paro en agosto, más estos en septiembre, rompen claramente la posibilidad de ese sostén que tanto necesitan todos los estudiantes para poder lograr los objetivos del año y también recuperar en parte el vínculo debilitado de la pandemia. Es una medida desmedida".

Amsafe resolvió en asamblea provincial rechazar la propuesta oficial de mejora salarial y definió un paro para los próximos martes, miércoles y jueves (20, 21 y 22 de septiembre) y los mismos días de la semana siguiente (27, 28 y 29). Mientras tanto, Sadop aceptó la propuesta pero "en absoluta disconformidad". UPCN y ATE también acordaron con el gobierno provincial los porcentajes de suba salarial.

El ministro de Trabajo, Juan Manuel Pusineri, ratificó que se descontarán los días no trabajados por los docentes. "No se liquidarán los aumentos y se comenzará con el descuento de los días no trabajados durante el mes de agosto. La propuesta del gobierno es la que se conoce y ha sido aceptada por la mayoría de los gremios del sector público provincial", afirmó.