"Mañana tenemos una reunión con autoridades del ministerio, del gremio, hablé con la docente y me dijo que va a venir", contó la directora de la Pedro Goyena.

La madre de un chico de segundo grado agredió a una docente que no era del grado de su hijo.

Una docente de la Escuela Nº 77 Pedro Goyena fue golpeada por una madre de un alumno de segundo grado que se manifestó enojada porque habían retado a su hijo. El violento incidente causó conmoción en el establecimiento educativo ubicado en Tucumán 3445, en el corazón del barrio Luis Agote. La Justicia dictó una orden de restricción de acercamiento de los padres y un amigo de ellos a la docente agredida.

"Fue tras un reto menor a un chiquito de segundo grado, ella sufrió lesiones en el rostro, estaba muy dolorida y angustiada", contó Juan Pablo Casiello, de Amsafe Rosario, en diálogo con el programa "Zysman 830", que se emite por La Ocho.

La situación violenta ocurrió el pasado viernes al mediodía, dos días después de que una maestra llame la atención del chico de segundo grado. "El viernes llegaron los padres del menor, muy enojados a la puerta de la escuela", agregó Casiello.

"La madre ingresó a la escuela y golpeó a una docente, que ni siquiera es la que más había participado del llamado de atención al alumno"

"En un momento, la madre ingresa y golpea a una docente, que ni siquiera es la que más había participado del llamado de atención al alumno", contó el dirigente de Amsafé, quien detalló que la maestra resultó con lesiones en la cara, el brazo y la cabeza. "Intervinieron otros compañeros para separarla, pero fue una situación muy violenta y dolorosa para la compañera y para la escuela", añadió.

"Enseguida se comunicaron con el gremio y el ministerio, y la acompañaron porque la maestra estaba muy dolorida y angustiada", indicó el gremialista. "Se hizo la presentación como accidente de trabajo, pero también en el ministerio de trabajo y en sede judicial para que se investigue y acompañe a la docente", precisó.

"Es increíble que por un incidente menor y habitual que se registra en las escuelas, se termine de esta manera", señalo Casiello quien, sin embargo, afirmó que los hechos de violencia que se registran en las escuelas “tiene que ver con los tiempos que vivimos".

"Si bien este tipo de situaciones no se da todos los días, no podemos decir que es un hecho aislado, es producto de la crisis social, de los niveles de violencia que aumentan, la crisis de autoridad que hay en general, y los cuestionamientos que se observan", evaluó.

El lunes siguiente a la agresión un móvil policial se reportó en la puerta de la escuela para custodiar a los docentes. La directora del establecimiento le solicitó que se retire, porque consideró que, a pesar del incidente, no hacía falta que se reforzara la seguridad del establecimiento.

Solidaridad en la escuela

La directora de la Pedro Goyena, Alicia Mujica, contó que la situación vivida fue "shockeante" para la maestra agredida pero también para el conjunto de los que integran la institución ya que nunca antes habían vivido una situación similar. "Algunos padres llamaron para solidarizarse con la maestra", contó en La Ocho.

La directora relató que primero fue el padre del chico el que se acercó el viernes a la salida de la escuela. "Vino muy enojado a preguntar quien era la maestra que había tomado de la mano y agredido a su hijo, eso fue afuera, las seños le explicaron que había sucedido, luego el papá se va. Más tarde viene la mamá también muy enojada, al identificar a la maestra que había estado hablando -que no era la que había estado en el episodio propio con el niño- se le avalanza, la agrede, y se retira", resumió.

"Si bien la docente se llevó la peor parte, el hecho nos afectó a todos en el interior de la institución"

"Se procedió a llamar a las autoridades ministeriales se realizó la atención médica correspondiente, había mamás que estaban esperando luego de los talleres extraescolares que tenemos los viernes hasta las 13, ellas vieron lo que sucedió y ayudaron a la seño agredida", contó.

Respecto a la acusación, indicó que "los papás dicen que hubo un contacto físico", mientras que "las maestras dicen que no, que hubo un reto a partir de que estaban cerca del escenario explotando unos globos, porque había sido la maratón de lectura, se les llama la atención para que vayan a formar porque era el horario de salida".

Además remarcó que la docente golpeada "no es la maestra del grado, no es con quien el niño supuestamente tuvo el inconveniente, ella estaba acompañando".

Mujica describió que "el momento fue muy shockeante, ella pasó por distintos estados de enojo, de bronca, de llanto. Ayer me llamó por teléfono, me dijo que estaba mejor. Mañana tenemos una reunión con los docentes, autoridades ministeriales, representantes del gremio, del equipo socioeducativo, y me dijo que va a venir, hablar y aportar acerca de lo que pasó".

"La docente tiene una licencia que garantiza el ministerio por esta semana, me llamó que está bien y se quiere reintegrar"

Además la directora indicó que si bien "la docente se llevó la peor parte, el hecho nos afectó a todos en el interior de la institución, todos quedamos muy preocupados por esta situación que nunca habíamos vivido en el interior de la escuela" y destacó que cuando hay conflictos entre los alumnos se busca solucionarlos a través de "la palabra" y en "rondas de diálogo".

La maestra agredida "tiene una licencia que garantiza el ministerio por esta semana, ella se quiere reintegrar porque el miércoles nos vamos a Buenos Aires y lo estuvimos organizando mucho, quiere participar, así que el lunes se reintegra y el miércoles que viene va al viaje", cerró.

Restringen acercamiento

La delegada de la Región VI del Ministerio de Educación, Daiana Gallo Ambrosis explicó como fue la actuación de la cartera educativa en este caso, confirmó que se radicó una denuncia penal y que la Justicia ordenó "una restricción de acercamiento de los padres, y un amigo de ellos a la docente".

"Vemos una violencia que no es ajena a la sociedad. Hay dos carriles de investigación: el penal y el administrativo", afirmó a La Ocho.

"Es una situación muy difícil para toda la comunidad, porque la escuela enseña en valores y son casos de violencia que tiene que ver también con lo que vive la sociedad que está totalmente convuslioanda"

"El papá trató de identificar primero a la docente, después volvió con la mamá y otra persona y fue la mamá la que produjo la agresión, no es la maestra de su hijo, la agredida es otra maestra"