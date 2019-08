Llovía mucho. Las pibas bancaban el debate en el Senado de la Nación bajo la lluvia. Cantaban. Saltaban. Las empujaba la batalla ganada con la media sanción de la Cámara de Diputados. Pañuelos verdes. Todo verde. Natacha Pisarenko ya había hecho algunas fotografías y las había enviado a su editora en México de la Agencia Associated Press (AP) para la que trabaja, una de las más importantes del mundo. Había tenido un mal día "en lo personal", cuenta y agrega: "Cuando eso me pasa, me conecto mucho con el trabajo". Así que volvió a bajar del departamento cerca del Congreso y donde hacía base para la larga jornada de espera. Ahí las encontró saltando y cantando. Les hizo la foto, en la previa de la tristeza que significó el rechazo de los senadores a la ley del aborto. Todo en una noche donde ella misma recuerda: "Había una conexión entre la gente en la calle; te tapaban con los paraguas, te daban un mate y había una solidaridad que te hacía pasar el mal día". Esa es la foto que ilustra el catálogo de la muestra anual de la Asociación de Reporteros Gráficos de la República Argentina (Argra), y que por primera vez en sus 30 años pertenece a una reportera gráfica mujer.

La muestra anual de Argra reúne más de un centenar de fotografías seleccionadas como síntesis de lo que fue 2018, con trabajos de reporteros gráficos de todo el país que podrán verse desde el jueves en los galpones del Centro de Expresiones Contemporáneas (CEC).

De ese espacio forma parte la imagen que Natacha tomó el 8 de marzo de 2018, una elección del comité editor de este año que integraron Cristina Fraire, Lucia Merle, Marcos Zimmermann, Sol Vázquez y Pepe Mateos; y que no estuvo exenta de debate entre colegas y amigos.

"Si te ponés a pensar la foto no muestra la tristeza de lo que pasó, que fue que el Senado no aprobó la ley y esas imágenes de tristeza que al otro día fueron tapa de los diarios", explica la reportera; sin embargo, no tiene dudas de que la selección va en el sentido de proceso que el movimiento de mujeres viene llevando adelante desde hace muchos años y que explotó de algún modo el año pasado 2018 y más aún, durante el debate por la ley del aborto.

"Creo que la elección tiene que ver con el empoderamiento de las mujeres, que más allá del resultado de ese día, la lucha continúa. Pensando en esos días, sí la foto es la de la tristeza, pero pensándolo a largo plazo, como síntesis del 2018, creo que apunta a mostrar ese proceso y esa lucha que aún no terminó", señala.

Interrogarse

Natacha tiene 44 años y lleva 22 de reportera gráfica. Primero para el diario La Nación y desde hace más de una década para AP, un trabajo que la obliga a pasar fuera de su casa varios meses. Con esa experiencia, asegura que los feminismos la pusieron de cara a nuevos interrogantes ante cada historia, pero también frente al desafío de "hacer lo que quiero y me gusta, con menos culpa frente a mis hijos, por ejemplo, cuando viajo".

"Los fotógrafos tenemos un ego enorme —admite—, y eso nos lleva a buscar más el impacto y la foto más linda, y no tanto la historia. Hoy trato de mirar más para adentro y de pensar qué voy a contar. Y si voy a la marcha por la legalización de la marihuana, donde solemos hacer hermosas fotos de pibes fumando un faso, hoy creo que es más importante contar la historia de un padre o una madre que dan pelea porque unas gotas de cannabis le cambiaron la vida de un hijo".

Sobre cualquiera de las historias que cuenta, pero fundamentalmente a las cuestiones de género, Natacha valora "darles voz a las mujeres para poder concientizar, que a nadie más le pase o lo pueda evitar antes". Y sobre todo valora, según ella misma dice, "la valentía de quien sin conocerse se para adelante de mi cámara, me cuenta que la quisieron quemar viva y me deja tomarle una foto; esas mujeres son mucho más valientes de lo que yo podría haber sido, y es importante darles voz".

Si bien reconoce la importancia de la elección de su fotografía para la muestra, cree que "eligieron la foto en sí" más allá de que la autora fuera una mujer, y sí reconoció que en los últimos años "hay más mujeres haciendo este trabajo y me ha pasado que encontrarme con otra reportera cubriendo un mundial para la agencia fue lo mejor. Porque hay más mujeres haciendo lo que les gusta, menos encasilladas y eligiendo lo que queremos, y no otra cosa. Siempre sin culpa".

El 2018 en 150 imágenes que

ya se muestran

en el CEC

Los doce meses de 2018 contados a través de 150 fotografías. La síntesis que cada año hace la Asociación de Reporteros Gráficos de la Argentina (Argra) ya se despliega en la muestra más grande del país; una exhibición que inauguró ayer, a las 19.30, en los galpones del Centro de Expresiones Contemporáneas (CEC), en el Paseo de las Artes y el río.

La 30ª muestra anual podrá visitarse de jueves a domingo, de 16 a 20, y permanecerá montanda hasta el 22 de septiembre próximo.

Todas las instituciones que quieran realizar visitas guiadas por la muestra, pueden hacerlo solicitando un turno previo al teléfono 153-667555.

Las 150 imágenes seleccionadas de los sucesos más importantes del año pasado son un recorrido narrativo que incluye actualidad, deportes, retrato, vida cotidiana, política, naturaleza, medio ambiente, artes y espectáculos; una síntesis seleccionada por un comité entre un total de más de 3.200 fotografías.

En la muestra, que incluye los trabajos realizados en todo el país por reporteros gráficos de diferentes provincias, también participan rosarinos entre los que se cuentan Guillermo Turín Bootello, Franco Trovato Fuoco, Celina Mutti Lovera, Virginia Benedetto, Silvio Moriconi y Francisco Guillén.