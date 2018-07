"La ley ayuda a que tomen decisiones"

"La ley también ayudará a que más mujeres sepan que pueden tomar decisiones respecto de su vida. Y eso excede un embarazo", reflexiona la médica Nerina Azpeitía. "Cuando pueden, cuando desean ser madres es genial, pero si no pueden y no tienen quien las guíe y acompañe, terminan pidiendo asesoramiento a la vecina, a la amiga. Hay trabajadores de la salud que hacen abortos de manera clandestina y con los métodos más crueles". Quienes no apoyan la legalización del aborto "sólo están amparando al mercado clandestino". Un aborto en el sistema ilegal cuesta entre 20 y 60 mil pesos en Rosario.

"Es tan importante que se haga en un ámbito institucional porque cuando se practica de manera clandestina no hay un profesional, un equipo cuidando e indicando la mejor opción para esa mujer. Usan lo que tienen a mano sin medir consecuencias, sin pensar en esa paciente".

Otro dato que ofreció la médica es que si el embarazo es producto de una violación el hecho de realizarse el aborto dentro de un marco de no punibilidad, en un hospital, "permite recolectar el material para pruebas genéticas. Se han detenido a los agresores gracias a esto. Hemos contribuido a encarcelar violadores", dijo.

Tarde o temprano

"Fuimos aprendiendo con el cuerpo de las mujeres. Hay una gran responsabilidad en garantizar la ley, algo que ocurrirá más temprano que tarde. Los senadores tienen en sus manos una gran responsabilidad", señala la integrante del equipo de salud.

"Rosario lleva adelante un modelo particular de interrupción voluntaria del embarazo, que funciona. Los que hace años que acompañamos en esta situación tenemos también la responsabilidad y el compromiso de asesorar a los otros médicos en la provincia y en el país si hace falta", admite, y hace hincapié en que "siempre hay que trabajar con equipos interdisciplinarios para que no se nos escape nada".

En la ciudad, el 90% de los abortos no punibles se practica en los centros de salud barriales. Los demás en hospitales. "Esto deben saberlo todas las mujeres: tienen que ir al centro más cercano y preguntar por el coordinador de ese centro, por la psicóloga o la trabajadora social para no exponerse a preguntar justo a un trabajador objetor de conciencia que no acompañe. Como se trata de una política pública de la provincia, el coordinador, si no tiene como resolverlo allí, la derivará a otro centro cercano que pueda dar respuestas", agrega.