Esta mañana, a través del decreto 665/2019 publicado en el Boletín Oficial, se revelaron las condiciones de la medida acordada entre empresarios y representantes de la CGT para pagar cinco mil pesos a los trabajadores del sector privado

Tal como anticipó el martes La Capital, el pago no tendrá carácter remunerativo y se abonará en cuotas que serán establecidas por los distintos sectores de manera individual. Así, se deja abierto a que los sectores más complicados puedan negociar con sus respectivos sindicatos la forma de pago.

El artículo 2º del decreto que lleva la firma del presidente Maurcio Macri y su gabinete , establece que si la jornada laboral es reducida, la compensación salarial será proporcional a esa cantidad de horas trabajadas.

En el artículo 4º se plantea que "la suma de 5.000 pesos se compensará en las próximas revisiones salariales"

El 3º, en tanto, plantea que la suma de 5.000 pesos se compensará en las próximas revisiones salariales y que los empleadores que hubieran otorgado unilateralmente un bono luego del 12 de agosto -es decir, para paliar el impacto devaluatorio- podrán ser compensados.

Por último, el artículo 4° afirma que están excluidos de esta compensación los trabajadores del sector público nacional, provincial y municipal, así como también los del sector agrario y los de casas particulares, es decir, el personal doméstico.

Ahora que se revelaron las condiciones para pagar la suma de cinco mil pesos a trabajadores privados, quedó claro que no se trata de un bono, ya que no es extra, sino que será considerado a cuenta de futuras negociaciones. Además, el escenario variará dependiendo del sector y de la situación de la empresa en particular.

El titular de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (Came), Ricardo Diab, explicó que la posibilidad de las cuotas es para que las pequeñas y medianas empresas puedan abordar este pago. "En la negociación lo que pudimos conseguir es que sea una recomposición salarial a cuenta de futuras negociaciones, no remunerativo y que se pague en cinco cuotas, aún así hay sectores que nosotros representamos que están muy molestos'', admitió.

En tanto, el titular de la Cámara Argentina de la Construcción (Camarco), Julio Crivelli, indicó que "en nuestra industria, como tenemos un convenio colectivo que prevé una recomposición periódica por inflación (cada tres meses), esta suma se va a compensar dentro de ese convenio”.

Por su parte, el presidente de la UIA, Miguel Acevedo, también fue contundente: "Las empresas que no pueden pagar, no van a pagar. Hay muchas firmas en el interior del país que hoy están suspendiendo personal o tratando de hacer acuerdos. Hay mucha negociación para tratar de mantener los empleos y mucha gente que está ajustando", señaló hoy en declaraciones radiales.

El cónclave en el que se decidió el pago de los 5 mil pesos se realizó el lunes pasado en el Ministerio de la Producción, se extendió por una hora y media en Buenos Aires, por el gobierno participaron el titular de la cartera productiva, Dante Sica, su par de Desarrollo Social, Carolina Stanley, y el secretario de Comercio, Ignacio Werner.

El 26 de agosto, y con el objetivo de llevar "alivio" a los asalariados afectados por la devaluación que siguió a las Paso, el gobierno oficializó el pago de un bono de 5000 pesos para los empleados estatales. Luego de ese anuncio, se inició la negociación con los empresarios y un mes después se pudo arribar a un acuerdo que hoy fue oficializado.

Los puntos acordados son los siguientes:

1. Obligatorio. El pago se hará efectivo para todos los trabajadores que se desempeñan en empresas privadas.

2. No remunerativo. No se trata de un bono sino de una remuneración salarial, no se agrega al salario, se descontará de futuras negociaciones paritarias.

3. Cuotas. Hoy se conocerán los detalles del decreto, pero en principio las pymes podrán pagar los 5 mil pesos en cuotas que podrían pagarse de octubre a febrero.

4. Adelanto. Se trata de una especie de anticipo de futuros acuerdos salariales.

5. Octubre. Algunas empresas podrán efectuar el pago en una sola cuota y otras hasta en cinco cuotas a partir del mes de octubre.