La Justicia Federal rechazó hoy la medida cautelar que había solicitado una agrupación liderada por Rubén Palumbo. De esta manera, se ratificó la actuación del Consejo Superior de la Universidad Nacional de Rosario (UNR) y con esta determinación, mañana se desarrollará la sesión especial para elegir decano en la Facultad de Arquitectura, Planeamiento y Diseño, luego de cruces, polémicas, y denuncias que enrarecieron el clima.

El arquitecto Palumbo había solicitado una cautelar ante la UNR, para que se suspendan los efectos de la decisión del 29 de abril del Consejo Superior, mediante la que se anuló el acto eleccionario realizado en la reunión del 24 de abril, hasta tanto exista una resolución definitiva contra esa decisión.

Pero la Sala A de la Cámara Federal de Rosario falló en contra, con las firmas de los jueces de cámara Fernando Barbará, José Toledo, y Aníbal Pineda; además del secretario de cámara, Esteban Falistocco.

resolu1.jpg

La sesión comenzará a las 8 en la Facultad de Arquitectura, y vale recordar que el Consejo Superior había resuelto que la sesión especial se realice desde cero. No tiene validez nada de lo actuado en las reuniones anteriores. En esta convocatoria ya están contemplados los tres llamados, en el caso de que no haya quórum ni para la primera sesión, ni para la segunda. Vale remarcar que en el primer llamado debe haber un quórum de la mitad más uno (o sea 11 consejeros). En caso de que no haya, porque la oposición no dé quórum, el segundo llamado se hará ahí mismo. Y el tercero ya sería sin quorum ya que se puede sesionar con mayoría simple.

resolu2.jpg

De esta manera, y tras muchas jornadas de encendidas polémicas, se volverá a votar en una elección que viene siendo muy cuestionada. A tal punto que hubo dos sesiones que terminaron con dos personas que se proclamaron ganadores por 10 a 0 ya que la facción contraria no votó en cada caso. Así las cosas, mañana se definirá al decano de la Facultad de Psicología entre Adolfo del Río, actual decano y representante de la alianza de radicales y peronistas, y por el otro, Palumbo, candidato surgido de la unión del socialismo y el Alde.