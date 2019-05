La Justicia le ordenó la Litoral Gas que le restituya el servicio a un jubilado

La Justicia le ordenó a la empresa Litoral Gas que le restituya el medido que le había quitado a un jubilado por falta de pago. Así lo confirmó el abogado de la Multisectorial contra los tarifazos, Juan Alcaraz.

"La Justicia dispuso como medida cautelar mientras dure la discusión de fondo del recurso de amparo que Litoral Gas le restituya el servicio de gas de manera inmediata sin ningún costo a este jubilado. Los gastos de reconexión correrán por cuenta de la empresa", manifestó el abogado en diálogo con La Ocho.

Ante los consulta sobre si existen antecedentes de este tipo de medidas, dijo: "No conozco que haya en todo el país una resolución de esta naturaleza. Es el primer caso que se plantea. Por eso nuestra expectativa es que esta jurispridencia se extienda en el país porque muchas distribuidoras están efectuando, en contra de la ley, este tipo de corte por falta de pago. Utilizan esta herramienta del corte de servicio y el retiro del medidor como forma de pago, lo que es inconstitucional".

En cuanto al caso, contó que "se trata de un jubilado que padece distintas enfermedades y que no pudo hacer frente al pago de varias facturas. No es que no quería pagar, sino que no podía hacer frente debido a lo abultado de los montos".

Y agregó: "Esto va inlcuso en contra de la resolución judicial que prohíbe el tema de los cortes sin que previamente la gente pueda acreditar su vulnerabildiad social y económica. Nosotros vamos más allá y planteamos que el corte es inconstitucional, por ser arbitrario, ilegítimo e ilegal"

"De acá en más seguimos luchando por la cuestión de fondo, que es realizar cortes por falta de pagos y que se prive a la gente de los servicios esenciales, como pueden ser también el agua y la luz", continuó.

Por último, comentó que "en noviembre manejábamos un porcentaje de un 30 por ciento de morosos en el pago de la tarifa de gas, ahora calculamos que rondará el 35 por ciento. Nosotros recibimos llamados de gente que no pueden hacer frente a la factura y que quieren evitar que le corten el suministro".