La Justicia investiga un accidente en el que murió un joven

"Queremos saber qué pasó y cómo". Así de claro fue el pedido que hizo Mariana Bolatti, cuñada de Cristian Contrera, un hombre de 43 años que falleció en la esquina de 3 de Febrero y Entre Ríos en un aparente siniestro de tránsito. Si bien refirieron testimonios que señalan que se habría "desvanecido y golpeado la cabeza", la versión oficial reza que en la noche del lunes lo habría atropellado un vehículo que no se detuvo y le causó lesiones letales. La fiscal de Homicidios Culposos, Mariana Prunotto, aseguró que de acuerdo a los golpes y marcas que quedaron en el cuerpo, "por ahora se investiga un siniestro vial con un imputado en fuga", y ratificó el pedido de presencias de testigos y de cámaras de seguridad privadas de la zona que puedan aportar más elementos sobre el hecho.

"La policía nos dijo que tenía traumatismos múltiples, pero ¿puede un vehículo escaparse a la vista de tantos testigos sin que nadie lo vea?", se preguntó la mujer desde San Jorge, la ciudad de donde era oriunda la víctima, y agregó: "Vamos a esperar el resultado de la autopsia, pero se nos abrió un abanico de preguntas. Lo que rogamos es que quienes vieron el incidente, se acerquen a la Justicia para poder saber qué le pasó a Cristian".

El hecho se produjo cerca de las 22 del lunes pasado, cuando el hombre transitaba la cuadra de Entre Ríos, entre 3 de Febrero y 9 de Julio. El propio informe emitido horas más tarde por el Ministerio Público de la Acusación (MPA), indica que a las 21.50 Cristian "habría sido atropellado por un vehículo".

Siniestro

Los primeros en intervenir fueron efectivos de la comisaría 2ª y médicos de Sies, quienes indicaron que la víctima tenía fracturas múltiples y signos compatibles con un choque. Esa fue la información que se transmitió a la familia esa misma noche y la fiscal le ratificó ayer a LaCapital.

A la hora de indicar el rumbo de la investigación, Prunotto apuntó a los elementos objetivos que se registraron y señaló centralmente las lesiones que Cristian tenía al momento de ser evaluado por el médico de la policía y los profesionales del Sies.

"Se constataron traumatismos en la zona media, además de múltiples lesiones y marcas de arrastre, que son compatibles con un siniestro vial y que no se pueden producir con un desvanecimiento", detalló la fiscal y explicó que "cualquiera haya sido el vehículo, ya que no lo sabemos, no se detuvo y se fue del lugar, por lo que por ahora estamos investigando y es un siniestro vial con un imputado fugado, un hecho que estamos viendo bastante seguido" (ver aparte).

Prunotto pidió la colaboración de testigos y fundamentalmente de las cámaras de videovigilancia que hay instaladas en la zona, que pueden aportarse en la Unidad de Homicidios Culposos (Montevideo 1968) o bien al teléfono 472-1898, interno 155. Por ahora, las únicas a las que tuvo acceso la fiscal son la de la estación de servicio ubicada en la esquina, que no llegan a tomar la esquina del hecho.

Dudas

La esposa del hermano de la víctima supo de algunos testimonios que decían que Cristian se podría haber desvanecido y sufrido un golpe en el cráneo que le provocó la muerte; sin embargo, como médica, también asume que esa hipótesis no es compatible con el cuadro de múltiples fracturas que los profesionales que lo asistieron registraron en el cuerpo.

"¿Pasó algo antes y se desvaneció? ¿Puede un auto a esa hora de la noche, con gente en la calle, atropellar a alguien y escaparse como si nada, sin que nadie haga algo?", se preguntó.

Cristian hacía unos meses que estaba instalado en Rosario y estaba alojado en una pensión, por lo cual indicó que "no sabemos de dónde venía ni a dónde estaba yendo".

Para la mujer, los dichos de algunas personas que estuvieron en el lugar en el momento del hecho o minutos más tarde, cuando Cristian estaba aún tendido en el piso, les "abrieron un abanico de dudas", y pidió la colaboración de los testigos a la Justicia. "Queremos saber qué pasó. Si alguien lo atropelló o si sólo se desvaneció, quedarnos tranquilos de que fue eso; pero si pasó otra cosa, saberlo. Queremos saber qué paso y cómo", remarcó.