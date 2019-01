La Justicia imputó al conductor que atropelló a una ciclista y se fugó

El fiscal Marcelo Maximino imputó ayer al conductor del Toyota Etios que el 1º de enero arrolló a la ciclista Marianela Ojeda provocándole diversos politraumatismos graves en Sarmiento al 3000. Lautaro Elías P. Z. fue imputado por lesiones culposas agravadas por ser de carácter grave, cometidas al mando de un vehículo, con culpa temeraria dándose a la fuga y no auxiliando a la víctima. El automovilista acordó con la Fiscalía entregar su licencia de conducir por tres meses. Además, la unidad investigará el accionar de la comisaría 15ª en el sumario policial.





El caso generó alto impacto en la opinión pública y gran incertidumbre por la mecánica del hecho. La joven de 24 años sufrió politramautismos, estuvo internada en el Heca, y sigue en reposo junto a su madre en Córdoba capital.

Las imágenes que captó una videocámara de una playa de estacionamiento, refleja el momento exacto en que la estudiante de Antropología es levantada por el aire por la trompa del Etios, su cuerpo da contra el parabrisas y luego queda tendida en la calzada.

Lautaro Elías P. Z., prosigue su marcha. Un testigo se acerca a Marianela, la contiene hasta que llega la ambulancia a Sarmiento al 3000.

Transcurridas dos semanas, ayer se celebró la audiencia en libertad, que no tuvo la participación del juez y en donde Fiscalía y defensa no tuvieron controversia. Sí, al joven profesor de gimnasia se lo puso en conocimiento del hecho y se produjo la calificación legal de la imputación: lesiones culposas agravadas por tratarse de lesiones graves cometidas en la conducción imprudente de un auto y con carácter temerario, abandonando el lugar del hecho y no haber socorrido a la víctima.

La condena que prevé el Código Penal para este delito es de 2 a 4 años de prisión y el mismo lapso de inhabilitación para conducir vehículos.

"Dentro de la escala de los delitos de lesiones culposas se lleva la calificación más grave y la pena más alta", subrayó Maximino en rueda de prensa.

Cabe aclarar que el abandono de persona no va con en este hecho ya que no encuadra con los requisitos legales, ya que hubo personas que auxiliaron a Marianela. Pero sí hubo circunstancias agravantes que fueron consideradas por Maximino. Desde ayer, Lautaro Elías, P. Z. quedó vinculado a la causa como presunto autor de un delito.

La Fiscalía ya entrevistó a uno de los testigos y se sigue recopilando documentación. Existen elementos a ponderar: el conductor puso a disposición el vehículo, documentación y entregó su teléfono celular.

También se acordó con la defensa su inhabilitación provisoria para conducir (como medida cautelar) por tres meses, prorrogable por periodos mensuales. El imputado se abstuvo de declarar ante el fiscal.

Entre las luces y sombras de la actuación policial, ayer surgió un dato inquietante. Maximino recibió las actuaciones de la seccional 15ª recién el 9 de enero, cuando el choque se había producido, a las 8, del 1º de enero.

Esta demora generó una investigación en el ámbito de la Fiscalía a punto tal que está en revisión el accionar policial a cargo de la Unidad de Corrupción y Violencia Institucional.

Consultado sobre esta sospechosa demora de 8 días en remitir las actuaciones a la Unidad de Flagrancia, Maximino indicó: "Normalmente entiendo que por las características del hecho se debió haber informado al fiscal de turno en el momento".

En tal sentido el fiscal aclaró que en caso de que hubiese sido anoticiado antes, o que se hubiera podido acreditar un estado de alteración al conducir por la ingesta de sustancias "sería la misma escala penal para el caso que estuviese drogado o alcoholizado".

Aún no se tomó contacto con los familiares de Marianela para analizar si habrá denuncia ante un hecho confuso. Ellos habrían sido informados de una dirección errónea del accidente: dos cuadras antes. "El lugar donde es socorrida en el 3068 de calle Sarmiento", indicó Maximino, quien no tomó aún contacto con los familiares de la víctima.

También consta la denuncia de Lautaro, el 2 de enero en un Centro Territorial de Denuncias, y se acreditó el llamado al 911 para socorrer a Marianela.

Acordado

Más tarde y luego de la conferencia del fiscal de Flagrancia Maximino, LaCapital se contactó con la abogada de Lautaro, Jimena Temperi.

"Acordamos la entrega del carné de conductor, y del celular que tiene activado el GPS para corroborar movimientos posteriores; y pedimos las cámaras de lugar para acreditar el regreso al lugar del hecho de mi defendido", dijo Temperi quien consideró la calificación legal "ajustada a Derecho". Mientras aún restan resultados de pericias, la defensora de Lautaro Elías P. Z., aseguró que su cliente tiene intenciones de comunicarse con Marianela.

¿Cómo seguirá la causa? Hay opciones previas a un juicio: probation, acuerdo conciliatorio con la víctima o juicio abreviado. De no prosperar ninguna de ellas, el trámite pasaría a otra instancia.

El accionar policial

quedó bajo la lupa

tras el accidente y la

investigación a cargo de una unidad específica