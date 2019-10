"Es muy difícil seguir adelante", afirmó Cristián Di Fazio, el hermano mellizo de Marcos el policía que fue atropellado el sábado durante un operativo de Tránsito en al zona norte de la ciudad y que esta tarde falleció en el Hospital de Emergencias "Clemente Alvarez" (Heca).

Casado y padre de cuatro hijos, dos de ellos menores, Marcos Di Fazio (39 años) se desempeñaba como policía desde el 2008, cuando, junto a Cristián, su hermano mellizo, se recibieron de policías, tras cursar en la Escuela de Cadetes de Policía de la provincia de Santa Fe.

"Los dos chicos más grandes están acá (en el Heca), pero los dos más chicos preguntan por él", contó angustiado su hermano y sin poder contener las lágrimas.

En la actualidad se desempeñaba en el Comando Radioeléctrico. Justamente, en la madrugada del último sábado y mientras participaba de un operativo de tránsito fue atropellado por un automovilista que intentó evadir un control de tránsito en Carrasco y Castagnino, en la zona norte de Rosario. El conductor fue detenido poco después y mañana será imputado en el Centro de Justicia Penal.

"Otra familia ha quedado devastada", relató su hermano Cristián, que alrededor de las 16 fue notificado en el Heca del deceso de su hermano y lógicamente trataba de sobrellevarlo como podía, mientras era acompañado por muchos agentes de la fuerza los que se llevaron hasta el hospital para hacerle el aguante y acompañar a Marcos, que "era muy querido" en la fuerza.

"El era una persona muy allegada a su familia", contó Cristian antes de agregar que "estamos muy mal. Ojalá se haga justicia, la justicia está muy en deuda, lamentablemente", señaló en diálogo con Radio Dos.

policiaa.jpg

El hermano mellizo de Marcos contó que "venimos de una familia de esencia italiana - argentina. Mi abuelo era italiano y nos criaron de manera de estar muy unidos, y siempre nos juntamos".

"De hecho, hicimos la escuela juntos -prosiguió con el relato-, nos inscribimos como cadetes juntos, hicimos el curso y nos recibimos juntos. Venimos de una familia policial, nuestro papá era policía y sirvió a la ciudad también".

Cristián también se refirió a las charlas continúas que tenían entre ambos. "Siempre dialogábamos para ver cómo sobrellevábamos diferente situaciones de violencia que se desarrollan en la sociedad, siempre trabajando por el bien común, que es lo que hacemos cuando elegimos hacer esto: trabajamos para la gente, para la sociedad, a veces nos sale mejor y a veces no tanto. Pero cuando decidimos entrar en esta institución lo que hacemos es proteger a los ciudadanos, y a sus bienes, que a veces son dañados. Y esta vez los que fuimos dañados somos nosotros".

"Lamentablemente él no va a terminar su carrera, que era algo que siempre hablabamos, en seguir avanzando y seguir creciendo en la carrera, en seguir aportando lo mejor de nosotros. Ahora me dejó solo. Nos criamos juntos y él ya no está", contó su hermano Cristian, también policía.

"La institución perdió un gran hombre y un gran empleado policial, y no lo digo porque sea mi hermano", cerró.