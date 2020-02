La Unidad de Delitos contra la Integridad Sexual de la Fiscalía Regional Rosario resolvió desestimar la denuncia por abuso sexual presentada por los directivos de un jardín de infantes contra una docente que había sido señalada por un grupo de padres.

La situación había salido a la luz cuando padres de niños que asisten al Jardín Nana Kenaye, ubicado en Pueyrredón al 200, se acercaron a la Defensoría del Pueblo, donde solicitaron asistencia ante las conductas de una docente que podrían configurar abuso sexual.

A partir de eso, las directoras de la institución se presentaron ante un Centro Territorial de Denuncias (CTD) para ponerse a disposición de la Justicia. En tanto, la maestra señalada por los adultos fue separada preventivamente del cargo.

Fiscalía determinó que los indicadores de ofensas relatadas en las declaraciones no son suficientes para librar medidas probatorias contra la docente

Dos semanas después, "considerando que hasta el momento y luego de haber tomado declaración a los padres involucrados, no se cuentan con elementos suficientes para avanzar en una investigación penal preparatoria, los padres involucrados decidieron no instar a la acción penal, además de manifestar su deseo de no someter a los menores a pericias".

Por lo tanto, Fiscalía determinó que "los indicadores de ofensas relatadas en las declaraciones de forma aislada no son suficientes para librar medidas probatorias contra la docente atento a la escasez de argumentos para sostener la denuncia". De esta manera, desde la Justicia dieron por desestimada la denuncia contra la docente.

