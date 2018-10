La causa judicial por las graves lesiones que sufrió una joven al recibir un botellazo en la cabeza cuando estaba frente al bar La Chamuyera de Corrientes 1380 podría quedar archivada. A dos años de ocurrido el episodio, no se pudo determinar desde dónde fue arrojado el objeto.

Daiana, la víctima del ataque, contó que continúa en proceso de rehabilitación, y se quejó de que los funcionarios judiciales no se preocupan por profundizar la investigación e identificar al responsable del hecho porque ella está viva.

"Siempre intenté saber la identidad del que hizo esto. No para que vaya preso o por bronca, sino por el hecho de saber quién fue. El avance más importante en la causa fue el examen de ADN de mi sangre con el de la botella para conectarla al caso", contó la joven hoy en el programa "Zysman830", que se emite por La Ocho.

Asimismo, señaló que "la policía actuó mal esa noche", y explicó: "No resguardó a la prueba principal que era la botella. Después no pasó nada. Siempre me decían que la botella era lo fundamental. Que si la botella estaba dentro de la causa, se avanzaría más fácil".

"Se logró incorporar la botella en la causa, pero después se estancó todo. Quedar viva yo, hizo que esta causa dejara de importar", añadió.





chamuyera.jpg La Chamuyera. El hecho sucedió en octubre de 2016. Foto: La Capital / Archivo.

El hecho sucedió el 26 de octubre. En ese momento, Daiana tenía 24 años y estudiaba en la Universidad. No era la primera vez que iba a La Chamuyera.

Pasada la medianoche, la joven estaba en la vereda cuando una botella que alguien arrojó como un proyectil desde uno de los edificios linderos, le cayó en la cabeza. Sufrió un traumatismo de cráneo con fractura por hundimiento de los dos parietales.

La investigación del hecho nunca pudo avanzar en la identificación del o los autores del hecho.