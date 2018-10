La intendenta advirtió que "sin subsidios, el boleto de colectivos se iría a 30 pesos"

"Sin subsidios, la tarifa del colectivo se iría a 30 pesos", advirtió ayer la intendenta Mónica Fein. El crudo diagnóstico llegó al cierre de una reunión de la que participaron más de una docena de intendentes y funcionarios del área metropolitana de Rosario, que sumaron filas para rechazar el recorte de fondos nacionales para el sistema de transporte. "Es como seguirle cargando piedras en la mochila al que menos fuerza tiene", advirtieron.





El encuentro se convocó para analizar el impacto de la quita de los subsidios nacionales al transporte urbano y al sistema interurbano, tal como está planteado en el presupuesto para el año próximo que se discutirá hoy en el Congreso.

Hasta la casona del Centro de Innovación y Desarrollo Local (Cidel), llegaron los intendentes y jefes comunales de Acebal, Alvear, Coronel Domínguez, Villa Constitución, Pérez, Ricardone, Soldini, Villa Gobernador Gálvez y funcionarios del área de Zavalla, Pueblo Esther, Granadero Baigorria y Funes.

Diariamente, los servicios de colectivos de todo este territorio suman casi 550 mil viajes. De todos estos viajes, el 70 por ciento se realizan por motivos de trabajo o de estudio. Por esto, la mayor preocupación se relaciona con el impacto social que tendrían los incrementos en el precio del boleto.

Minutos antes de la reunión, en diálogo con La Ocho, el ministro de Transporte de la Nación, Guillermo Dietrich, había afirmado que, como el transporte es potestad de los municipios o las provincias, también tendrán en sus manos definir el sistema de subsidios.

"Cada una de las ciudades o provincias deciden las concesiones, los recorridos de los colectivos, las características de las unidades y las tarifas", explicó el funcionario y agregó que, "en función de esa autonomía, los subsidios los manejarán las provincias o las ciudades. Para eso, en el presupuesto se contemplan recursos que van a disponer cada una de las provincias para hacer frente a esos subsidios", aseguró.

Además, comentó que se creará un "fondo compensatorio" para eventuales desequilibrios que pudiera producir el traspaso de esos fondos (ver aparte).

Preocupados

Fein cuestionó la transferencia de esta responsabilidad a las provincias. "Es como decir, arreglen este problema ustedes, vayan a hablar con sus gobernadores", sostuvo y recordó que "si la provincia de Santa Fe tiene superávit, los intendentes tenemos un gran listado de obras que necesitamos que financie la provincia".

La intendenta estimó que, sin subsidios, el boleto del transporte urbano costaría 30 pesos, mientras que el pasaje en los ómnibus interurbanos también duplicaría su valor. "Nuestra preocupación es porque nuestros vecinos, a partir del 1º de enero, van a tener un aumento altísimo que es imposible absorber por los municipios", sostuvo.

Y aclaró que esos cálculos no contemplan nuevas subas del gasoil, aumentos del dólar ni la paritaria por el salario de los choferes, que continúa abierta.

"A todos nos gustaría decir que la tarifa no se va a aumentar, pero la sustentabilidad del sistema de transporte requiere recursos. Hay que pagar gasoil, chofer, el mantenimiento de las unidades. Si se retira el subsidio nacional, no sólo no vamos a poder mantener el valor de la tarifa, sino que se iría a valores impagables", advirtió.

El impacto social

Las autoridades de otros municipios del área metropolitana insistieron sobre las consecuencias sociales que tendrá el aumento del boleto en localidades que dependen a diario del contacto con Rosario por cuestiones laborales, de estudio o de salud.

El intendente de Villa Gobernador Gálvez, Alberto Ricci, consideró que un aumento del doble en el precio del boleto resultaría "sencillamente inviable" para los usuarios. "La quita de subsidios al transporte público es como cargarle en la mochila más piedras al que menos fuerza tiene", advirtió y señaló que ya en los últimos meses "se achicó la cantidad de viajes, porque quienes viajaban a trabajar, ya no vuelven al mediodía, ahora se quedan en destino durante esas horas perdidas".

"Nos preocupan las consecuencias de este aumento", sumó la jefa comunal de Coronel Domínguez, Mónica Villegas. Y adelantó que el impacto se sentiría "sobre todo entre los jóvenes que una vez terminado el nivel medio tienen que viajar para seguir estudiando".

Ploteados

Los colectivos urbanos de la ciudad de Santa Fe amanecieron ayer ploteados con la leyenda "Sin subsidio, pasaje a 40 pesos".