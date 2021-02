La inseguridad genera una fuerte interna entre dueños y peones de taxis

Por su cuenta, los choferes recibieron el lunes al titular de la Unidad Regional II, Adrián Forni, y al subsecretario de Prevención y Control Urbano del Ministerio de Seguridad, Emilio Mongia, en la sede que tiene el gremio en calle Salta al 2800. Allí se trataron varios temas relacionados a la preocupación de los choferes por los hechos de inseguridad.

Si bien desde el SPT reconocen que los atracos no son muchos, alertaron sobre la violencia extrema, con trabajadores lesionados con arma blanca. Por eso exigieron que los dueños de las unidades cumplan con la ordenanza (ver aparte) que establece la obligatoriedad de poner el tabique divisorio.

El titular del SPT, Horacio Yanotti, planteó de entrada la ruptura con los dueños de las unidades. “Tenemos muchas diferencias con la cámara de titulares, por eso no fuimos a la reunión conjunta. Pero las autoridades hicieron un esfuerzo y tuvimos una reunión muy positiva”.

El dirigente dijo que durante el encuentro plantearon la realidad de los choferes que hacen horario nocturno. Por eso advirtieron “que se debe mejorar el trabajo de la policía en los corredores seguros. Queremos que se baje la orden que la policía pare al taxi, revise al chofer y al pasajero, para tranquilidad de todos”, esgrimió Yanotti e inistió en la colocación del blíndex.

“El tema está instalado, lo que falta es la decisión política para exigirle a la patronal que los coloque”, recalcó el titular del SPT.

Forcejeos

“Se dan situaciones violentas dentro del auto con forcejeos por la billetera o el teléfono. Les cortan las manos, un dedo, la cara, en el mejor de los casos. Hay que atender la realidad del trabajador. Sabemos que no es una solución a la inseguridad, pero el tabique puede evitar estos hechos”, remarcó el gremialista.

Según Yanotti, las autoridades reconocieron “que hay escasez de móviles policiales para cumplir con ciertas intervenciones. Somos conscientes de que hay problemas operativos, pero en algunos casos la violencia es alarmante”, aseguró.

Y no ahorró criticas a los dueños de los taxis. ”Históricamente estuvieron en desacuerdo con el radiotaxi, con la luz de pánico, con el posnet, el GPS. Si por ellos fuera los taxis de hoy serían todos Siam Di Tella, no quieren modernizar nada. Hay unidades que tienen 12 años y no las renuevan, se rompen y los compañeros pierden jornadas de trabajo”, disparó Yanotti.

Arriesgó que “si existen los taxis es gracias al esfuerzo de los peones, que los sostienen con el magro salario que reciben, que roza los 35 mil pesos. Por eso pedimos que se actualice la tarifa, en estos cinco años perdimos 2.000 puestos de trabajo”, alertó el dirigente.

“Okupas”

Mario Cesca, de la Cámara de Titulares de Licencias de Taxis Rosario (Atti), recogió el guante y no anduvo con vueltas. Directamente calificó de “okupas” a los actuales dirigentes del SPT.

“Están ilegítimamente constituidos en el gremio, son okupas (el ex secretario general, Horacio Boix, fue desplazado y afronta una causa judicial por malversación de fondos), a tal punto que tienen un patrullero en la puerta”, se despachó Cesca.

Recordó que aunque trataron de generar acercamientos con los choferes, “surgieron inconvenientes porque iniciaron algunos juicios por cobro de artículos del convenio colectivo de trabajo, que yo mismo firmé, pero a los que no podemos hacer frente en este contexto de crisis”.

“Esos reclamos generaron rispideces, y ellos no entienden que la pandemia agravó el sector. Lo de la mampara ya se discutió, pero insisten. Además del costo, no queremos la mampara porque como servicio público va en detrimento de la calidad que se le ofrece al pasajero. No a todos los podemos tratar como si fueran delincuentes”, opinó Cesca.

Para el titular de Atti, la mampara “no va brindar una solución. Entendemos que se puede proteger de un cuchillo, pero te roban con un revólver y ejercen mayor violencia”. Y agregó otro inconveniente: “El seguro no cubre si el pasajero se lesiona contra el blindex”.

En un punto Cesca coincidió con Yanotti. “Reconocemos que en algo se pueden frenar los robos con cuchillos. Pero ya hay titulares que los han puesto y no tenemos problemas, es una libre decisión”.

Para Cesca, la inseguridad “es un problema más complejo que abarca a todos los ciudadanos, y se explica por la gran situación de pobreza y marginalidad que atraviesan muchos jóvenes de Rosario”.

E insistió: “Tenemos costos onerosos, no vamos a mantener la vagancia del sindicato, y ahora la mampara, si la quieren que la paguen ellos. Sabemos que hay choferes que no la piden. Parece un despropósito, un capricho que no se justifica a partir de los hechos que se están dando”.